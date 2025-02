Susana Molina compra un terreno para hacer una casa industrializada: la multa que pagará por talar los árboles

Se podría decir que Susana Molina está viviendo uno de sus momentos más dulces, pero estresantes al mismo tiempo. Y es que, aunque está imparable en el trabajo y su vida sentimental va viento en popa, organizar su boda -para este verano- y construirse mientras una casa no está siendo nada fácil.

Son muchas las horas que está invirtiendo en ambos proyectos, aunque si algo le está dando fuertes dolores de cabeza, eso son los árboles. Y te preguntaras porqué. Pues, como ella misma ha compartido en su Tiktok, después de sopesar todas las opciones, decidió comprarse un terreno y crear su propia casa.

Lo que no se esperaba es que los árboles del terreno le hicieran desembolsar una gran cantidad de dinero. "Me he comprado un terreno porque siempre he tenido en la cabeza que es mucho más barato comprarte un terreno que comprarte directamente la casa ya hecha, son como dos años de diferencia", ha explicado.

Pero, aunque tiene su parte buena, ha destacado que "no es tan bonito como parece". Antes de comprarse el terreno, Susana hizo un estudio de los árboles que había para saber si podía talarlos o cuál era el procedimiento.

"En Madrid la Encina es un árbol protegido y ni pagando puedes talar el árbol. Mi terreno no tiene encinas, tiene pinos, que no hay mucho problema a la hora de talarlos", ha explicado. Confesando que ella no tiene problema en pagar la multa que se exige desde medioambiente para talarlos, ha confesado que le parece excesiva.

"Se paga por año de árbol, pues casualmente todos mis árboles tienen una media de 85 años, no os voy a decir la cantidad porque me parece una barbaridad. No os dejéis engañar con el precio del terreno, hay que sumarle muchísimas cosas y el tema de los árboles, la cuantía es muuuuuy importante", ha dicho a sus seguidores.

Finalmente, la influencer ha decidido talar los árboles necesarios para hacerse su hogar, aunque no todos, dejando en el aire una pregunta: "Me he llevado una sorpresa hoy increíble. Este dinero de la multa ¿a dónde va?".

Susana tendrá que hacer frente a una multa de una cuantía que no se esperaba ni imaginaba, explicando que será en ese terreno donde se ubique su casa industrializada. Una opción por la que finalmente se decantó después de haber visto muchas opciones.

"No va a venir el cerdito, va a soplar y se me va a caer la casa. Los materiales son los mismos que una casa tradicional. No es algo tan nuevo, probablemente hayáis visto casas que se han construido de esta manera, pero como el resultado es el mismo pues no os habéis dado cuenta de que no se ha hecho de la manera tradicional", ha dicho.

Además, ha explicado que la diferencia entre una casa prefabricada o industrializada y una casa tradicional es el sitio en el que se construye: "Se construye por secciones en una mega fábrica y luego lo trasladan al terreno, pero el material y la resistencia es la misma, o más, porque en el proceso de construcción los materiales no se ven afectados por ejemplo por las condiciones climatológicas, los tiempos son mucho más cortos…".

De momento habrá que esperar a que este proyecto avance y, seguro, la influencer irá haciendo partícipes a sus seguidores de uno de los proyectos que más ilusión le hace.