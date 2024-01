Soraya Arnelas reaparece tras perder al bebé que esperaba y anuncia el cambio de decisión que ha tomado

Hace tan solo 5 días, Soraya Arnelas utilizaba su cuenta personal de Instagram para compartir una triste notica: la cantante había perdido al bebé que esperaba.

Unos momentos muy "tristes" para la artista, que pasó por el altar junto a Miguel Ángel Herrera el pasado verano tras 11 años de relación y 2 hijas en común, Manuela y Olivia, del que no quería desvelar más detalles de este duro revés, del que reconocía que había dejado pasar un tiempo para poder dar la noticia "desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio". Reconociendo que este golpe había sido "una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar" y así se lo intentaba transmitir a sus seguidores a través de este post: "Valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día".

Sin embargo, la vida continúa y son muchas las razones que tiene para sonreír. Una de ellas su profesión, su mejor refugio en este duro trance en el que, como ha anunciado, ha tomado una decisión que alegrará mucho a sus incondicionales. Y es que como ha revelado en su reaparición, está preparando nueva gira, que en un principio no iba a hacer por su embarazo.

Pero primero ha querido agradecer el cariño de todos aquellos que se han preocupado por ella en los últimos días: "Es increíble la cantidad de historias que leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros, he leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo, y me he dado cuenta, desgraciadamente que esto pasa muchísimo más de lo que la gente se piensa. Se habla poco de ello porque es un tema muy privado y muy doloroso, pero está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura. Así es que muchísimas gracias a todas las que habéis compartido conmigo estos días. He recibido vuestros abrazos" ha confesado.

Y a continuación ha revelado que, a pesar de su ausencia en redes en estos momentos, "estoy muy activa trabajando en nuevas canciones y nuevas composiciones". "Una gira que inicialmente no se iba a hacer, pero que ahora estamos preparando con muchas más ganas si cabe y además actuaciones y conciertos próximos que os iré anunciando", ha desvelado, confirmando que el trabajo está siendo su mejor medicina y que a pesar del durísimo golpe que ha supuesto perder a su bebé, la música -además de sus pequeñas y su marido- se ha convertido en el gran aliciente para afrontar con fuerza el futuro.