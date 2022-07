Sonia Ferrer se casa con Sergio Fontecha, policía nacional: Todos los detalles de la boda

La historia de amor de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha comenzó en febrero de 2021, cuando se conocieron en una terraza en Madrid. Seguro que en ese momento ninguno se imaginaría que terminarían casándose casi un año y medio después.

La presentadora publicó una imagen en Instagram hace unos días dedicándole unas emotivas palabras a Sergio Fontecha: "El sábado por la tarde me caso con la mejor persona que he conocido".

Y es que Sonia Ferrer ha querido describir de una forma hermosa cómo es el policía: "Quizá entenderíais mejor mi cara de pánfila al mirarle si os hablase de su inteligencia, su honestidad, paciencia, lealtad, buen humor, nobleza…".

Sonia Ferrer se casa con un policía nacional: Todos los detalles de la emotiva boda | Gtres

Los detalles de la boda de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha

Sonia Ferrer y Sergio Fontecha se han dado el 'sí, quiero' este sábado en El Patio de Ángela, una finca con unas vistas increíbles ubicada a las afueras de Madrid, cerca de El Escorial.

Fue una ceremonia íntima que estuvo acompañada por la lluvia, algo que desde luego no le agrada a todo el mundo, aun así, para la pareja ha sido uno de los días más felices de su vida. Y es que uno no se casa todos los días.

El momento que llevaban tanto tiempo esperando

Eran casi las nueve menos cuarto cuando Sergio Fontecha, acompañado de su hermano y su perro, comenzaba a caminar hacia el altar. De fondo se podía escuchar la canción 'All of Me, de John Legend', tan popular últimamente.

A las nueve en punto aparecía la novia abrazada de su padre, Josep Ferrer, y luciendo un maravilloso vestido con un diseño de Aire Atelier. En esta ocasión, se escuchaba la melodía de 'Can't help falling in love'.

A pesar del temporal, la ceremonia ha seguido con normalidad. Para la pareja ha sido un día inolvidable, y es que ya pueden decir que son marido y mujer.