Cayetano Martínez de Irujo, el momento en el que su madre, la Duquesa de Alba, lo empezó a valorar como jinete

Hace pocos días conocíamos la noticia de que Cayetano Martínez de Irujo y su novia, Bárbara Mirjan, han decidido dar un paso más en su relación y han decidido casarse después de 10 años juntos.

Cayetano Martínez de Irujo y su novia, Bárbara Mirjan | Gtres

Una noticia que ha hecho muy feliz a la noticia, y así lo demostraban públicamente su hermano mayor, Carlo Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba, y su hermana Eugenia, que se mostraban emocionados por la futura boda de su hermano con Bárbara: "Es una chica estupenda", reconocía públicamente ante las cámara el Duque de Alba.

Y este lunes, Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente este lunes, en Madrid, para asistir al conversatorio del escultor ecuatoriano Jorge Montalvo, organizado por la Embajada del Ecuador en España. El evento ha contado también con la participación del rejoneador Rafael Peralta y la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade.

Cayetano Martínez de Irujo, en un coloquio en Madrid | Europa Press

Un evento donde Cayetano ha dedicado unos minutos a la prensa y ha hablado con Europa Press de su carrera como jinete y ha desvelado en qué momento su madre, la fallecida Duquesa de Alba, le empezó a valorar como jinete ya que cuando habló de su intención de convertirse en jinete profesional fue un auténtico "shock": "Es uno de los deportes que yo tuve como parte de educación. Fue un shock absoluto que yo me lo tomara como una profesión, pero cuando llegué a la olimpíada de Barcelona, pues mi madre dijo, este hombre como ha llegado aquí, si yo no le he ayudado como la gente se piensa, y entonces me empezaba a valorar enormemente".

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la duquesa de Alba | Gtres

Cayetano también ha hablado sobre su actual profesión como empresario y ha agradecido a la prensa las felicitaciones por su futura boda con Bárbara Mirjan.