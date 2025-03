Sofía Cristo se sincera sobre llevar 12 años sin consumir y el riesgo de recaída: "Se te puede morir un familiar"

Sofía Cristo es un ejemplo de superación por muchos motivos y lo demostró recientemente en una entrevista en Y ahora Sonsoles hablando sobre las adicciones que tuvo durante años.

Ahora, la DJ es una persona completamente renovada a pesar de las piedras que la vida le ha puesto en el camino. Tanto es así que ya hace 12 años que no consume y ha hecho balance sobre el esfuerzo que ha llevado a cabo ante las cámaras de Europa Press.

"Yo iba a hablar de superación, que es el mensaje que yo intento transmitir, de una recuperación libre de drogas de verdad. O sea, aquí no hay trampa ni cartón, yo llevo 12 años abstinente absolutamente de cualquier tipo de sustancia, cuando digo cualquier es cualquier", asegurado. "Yo estoy orgullosa, y es el mensaje que voy a seguir trasladando, Dios me libre de recaer".

"Yo no considero que a mí me tengan que ayudar o no, me tengo que ayudar yo. Al final se tiene que hacer... Yo me tengo que hacer responsable de mi recuperación y una vez que entras en un centro, el que se tiene que responsabilizar es uno mismo", ha confesado, explicando que no necesita a nadie a pesar de tener "una red de apoyo maravillosa, que son mis amigos y mi familia" y su novia, que "ya es familia".

Sofía Cristo | Gtres

Sofía habló de que una de las cosas que aprendió durante su recuperación es que "el tratamiento es para gente moderna, y la gente moderna se tiene que preparar para que, pase lo que pase, no recaigas".

"En el pase lo que pase puede pasar de todo. Se te puede morir un familiar, te puede dejar una pareja, puedes perder un amigo, puedes perder un trabajo... Pues ahí, tú tienes que tener las herramientas suficientes como para poder recurrir a una a una reunión, a tu tratamiento, a tus terapias... Pero pase lo que pase, como si me quedara sola ahora mismo, yo no puedo recaer", admitió.

Eso sí, ha pesar de que estos últimos meses "no han sido fáciles", marcados por el enfrentamiento de Bárbara Rey y ella con Ángel Cristo Jr., ha recordado que le "han pasado cosas maravillosas".

"Si haces una balanza de las cosas positivas y las negativas, las positivas pesan muchísimo más", haciendo alusión a su boom profesional y el comienzo de su relación con su pareja.