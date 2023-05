La sincera reflexión de Anna Ferrer sobre su trabajo tras "unos días de no parar": "No todo es tan bonito"

En las redes sociales se pueden observar muchísimos perfiles de influencers y normalmente lo que hace que apostemos por uno de ellos es tanto la forma en la que ellos se comunican con sus seguidores como el grado con el que muestran la realidad de lo que ocurre en sus vidas. Es lo que ocurre con Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, quien se ha consolidado como una de las influencers más conocidas del panorama nacional. Mediante sus redes sociales, la hija de la presentadora no solo hace partícipes a su comunidad de los buenos momentos, de sus viajes o los eventos a los que acude, sino que también comparte con ellos aquellos momentos en los que su ánimo se encuentra algo más bajo.

Hace unos días pudimos ver a Anna disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla, luego puso rumbo a distintas partes el mundo como Francia, Madrid o Barcelona y tantos viajes en apenas una semana ha llamado la atención de una usuaria que le ha mandado un mensaje: "Tan pronto estás en Francia como en Sevilla, Cádiz, Madrid... ahora Barcelona jajajajaja. Tú tienes una doble que hace algunas cosas por ti ¿no?... jajajajaja". Unas palabras a las que la influencer ha querido contestar asegurando que "llevo unos días de no parar jajaja, pero fue el cumple de mi padre y por eso esta escapada express. Esta semana me quedo en Madrid y me va a venir genial para poner un poquito de orden y 'rutina' a mi vida".

Anna Ferrer Padilla contesta a una seguidora | Instagram

Una semana llena de viajes, los cuales han sido la mayoría por compromisos profesionales que han hecho que Anna necesite poner un poco de orden en su vida. Y es que, aunque a la influencer le encante su ritmo de vida, ha confesado que hay momentos en los que es necesario frenar un poco, como ocurre en esta ocasión, tal y como ha explicado en un sincero mensaje que ha compartido a través de sus Instagram Stories:

"Siempre os cuento que me encanta mi estilo de vida, no tener una rutina y estar cada día en un sitio (cosa que es verdad) pero hay veces, (como hoy) que se me viene todo encima y de repente me entra un agobio enorme. La sensación de no llegar a nada, de no tener tiempo para hacer tonterías como el cambio de armario o recoger una lavadora que tendí hace unos días (obvio esto no es solo por trabajo, porque muchos de esos planes son ocio, que hay que hacer las dos cosas jejej pero me entendéis). Me ha pasado esta tarde, me ha empezado a doler el estómago y eso puede significar dos cosas: o que he comido algo que me ha sentado mal, o es mi cuerpo avisándome de que ponga en orden mi mente. Lo he tomado como una señal y me he venido a casa, he encendido una velita y me voy a poner a organizar bien la semana que tengo muchas cosas que hacer y si no me organizo no llego a todo y a adelantar cositas de Noniná".

Anna Ferrer explica cómo se siente | Instagram

Además, ha explicado que si la incertidumbre se junta con un mal momento personal puede llegar a afectar mucho: "Son muchas tonterías como tener una gala el lunes y aún no tener vestido, o no saber mañana a qué hora tengo una reunión o la semana que viene si tengo un rodaje o no porque aún no está cerrado, no saber fecha exacta que me envían la producción de Noniná y no poder cerrar el shooting... Cosas muy comunes en mi trabajo y funciona así y yo me muevo muy bien en esa incertidumbre constante jaja pero son las cosas que a veces si se junta con algo sentimental, o simplemente un mal día, me provocan ansiedad. Y hoy estoy orgullosa de saber parar a tiempo antes de llegar a tener ansiedad y ser capaz de escuchar a mi cuerpo. Solo os lo cuento para que veáis que no todo es tan bonito y que también tengo momentos de estrés como en cualquier trabajo", ha compartido la influencer, mostrando esa cara oculta de su trabajo que no siempre se conoce.