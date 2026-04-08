Simoneta Gómez-Acebo, marcada por las ausencias, recuerda a su madre y a sus dos hermanos fallecidos

La Semana Santa en Madrid volvió a reunir tradición y emoción en el Palacio Real, donde Simoneta Gómez-Acebo no faltó a su cita con la procesión del Cristo de losAlabarderos. Fiel a esta tradición, llegó sola, sin el habitual acompañamiento familiar, vestida de negro y manteniendo ese perfil discreto que tanto la caracteriza. Aun así, su rostro dejaba ver que no era un día cualquiera para ella.

Simoneta Gómez-Acebo ante las cámaras en el Palacio Real | Europa Press

A su llegada, los medios la recibieron con respeto, conscientes del significado especial del evento. Con una sonrisa contenida, Simoneta respondió con un sencillo pero significativo "qué alegría", dejando claro que sigue viviendo este momento con la misma emoción de siempre. Sus palabras fueron breves pero muy sinceras ya que dejaron ver el peso de los recuerdos en días tan señalados.

La sobrina de Juan Carlos I no ocultó que estos días también están marcados por la ausencia. "Todos los que nos faltan", confesó al ser preguntada por su madre, en referencia a Pilar de Borbón, fallecida en 2020, y a sus hermanos Fernando Gómez-Acebo y Juan Gómez-Acebo, a quienes perdió en 2024 con pocos meses de diferencia. Un golpe muy duro que la ha marcado profundamente.

La Familia Real se reúne en la misa funeral por Juan Gómez-Acebo | Gtres

A pesar de todo, Simoneta no ha estado sola en este camino. Siempre arropada por los suyos, ha encontrado en la reina Sofía un apoyo constante, especialmente en los momentos más delicados. La prima del rey Felipe VI, discreta pero firme, también ha sido una de las figuras que ha defendido a la familia en tiempos complicados, demostrando que, lejos del foco, sigue siendo un pilar fundamental dentro de su entorno.