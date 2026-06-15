Siete años de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: un enlace memorable en Sevilla con casi 500 invitados

Sergio Ramos y Pilar Rubio están de celebración. La pareja cumple siete años de casados y el futbolista ha querido compartir públicamente su felicidad con una romántica declaración de amor a través de las redes sociales.

Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio | Gtres

Coincidiendo con esta fecha tan señalada, el sevillano ha publicado varias imágenes junto a su mujer acompañadas de un mensaje, en el que ha recordado todo lo que han construido juntos desde que se dieron el "sí, quiero" en la Catedral de Sevilla frente a casi 500 invitados.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, el dia de su boda | Gtres

"7 años después seguimos diciendo sí todos los días. Sí a disfrutar lo bueno, a no abandonar en lo malo, a seguir construyendo juntos una maravillosa familia y descubriendo el camino de la mano. Sí a la mejor esposa, madre y compañera de vida. Sí una y mil veces. Te amo con locura, cariño. ¡Feliz aniversario!", ha escrito el futbolista.

Unas palabras con las que Sergio Ramos ha querido demostrar cuanto quiere a su mujer, Pilar Rubio, destacando no solo su papel como esposa, sino también como madre de sus cuatro hijos y compañera inseparable durante más de una década.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2012 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más estables y admiradas del panorama futbolístico. Tras varios años de relación, decidieron casarse en una espectacular boda celebrada en Sevilla.

A lo largo de estos años, Sergio y Pilar han demostrado en numerosas ocasiones la admiración mutua que sienten. De hecho, no es la primera vez que utilizan sus redes sociales para dedicarse románticos mensajes en fechas señaladas, mostrando así la gran relación que tienen.