Sheila Casas confiesa que le sorprendió "un poco" la relación de su hermano, Óscar Casas, y Ana Mena: "Yo no la conozco"

Este fin de semana y después de varias semanas perseguidos por los rumores, se ha confirmado que Óscar Casas y Ana Mena son la nueva pareja del momento. Y es que este 2024, parece que el amor les sonríe a los hermanos Casas...

Después de que Sheila Casas se haya convertido en uno de los personajes de plena actualidad en el mundo del corazón por su reciente relación con Álvaro Muñoz Escassi, llega su hermano Óscar para robarle todo el protagonismo: el actor y la cantante eran fotografiados en actitud muy cariñosa, unas imágenes que han confirmado que están juntos y enamorados.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

Y si hace tan solo unas semanas eran sus hermanos los que reaccionaban a su relación con el jinete, ahora es Sheila la que ha reaccionado ante las cámaras por la relación de su hermano Óscar y Ana Mena: "Mientras él sea feliz, estamos todos felices". Aunque reconoce que sí que le sorprendió: "Un poco, pero bueno, me alegro, es una chica preciosa y él un niño maravilloso, me alegro que sean felices".

Mario Casas y su hermano Óscar Casas | Gtres

Sheila reconoce que todavía no conoce a la nueva novia de su hermano: "No, yo no la conozco, no tengo el gusto. Pero bueno, se ve una niña maravillosa, la verdad". Y con la Navidad y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, han preguntado a Sheila si será el momento de hacer las presentaciones oficiales de sus respectivas parejas pero parece que de momento la van a pasar en familia como todos los años: "No. Toca navidad en familia como siempre vamos a hacer ahí un mejunje, pero bueno, muchas gracias".