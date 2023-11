Sara Carbonero e Isabel Jiménez hablan de lo duros que fueron los inicios de su marca Slowlove: "No ha sido fácil"

Las fans de Slowlove están de enhorabuena, porque Sara Carbonero e Isabel Jiménez lanzan la nueva colección de fiesta de su firma de moda. Prendas pensadas para una ocasión especial y perfectas para la Navidad, que está a la vuelta de la esquina...

Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentan su nueva colección | Gtres

Una colección que han presentado en una exclusiva y divertida fiesta en el madrileño Café Berlín que no se han querido perder rostros conocidos como Mónica Cruz y Vanessa Romero, y en la que ha actuado Nacho Taboada con su grupo Colectivo Panamera, confirmando que su relación sigue marchando a las mil maravillas.

Sara Carbonero y su novio Nacho Taboada | Gtres

Basta con mirar a Sara, espectacular con un minivestido tipo blazer de lentejuelas negras y botas altas en el mismo color, para darse cuenta de que está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. Enamoradísima del cantante, al que conoció en primavera de 2022 y con el que convive desde hace varios meses, la periodista ha abierto su corazón como nunca y, en su entrevista más sincera con su alma gemela Isabel Jiménez, ha revelado cómo se encuentra de salud y qué propósitos se ha marcado para el año que está a punto de comenzar y en el que entrará, en febrero, en la cuarentena.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, en un evento de su firma | Gtres

Volcadas en su marca, la manchega y su socia han echado la vista atrás para recordar lo duros que fueron los inicios de Slowlove: "Ya es una firma reconocida y hemos conseguido que tenga un huequecito dentro del mundo de la moda, que es muy complicado, pero no fue fácil. En 2015 la producción era muy pequeñita, y costó arrancar. Lo hacíamos mucho por hobby porque a nivel rentabilidad era muy complicado" ha explicado, revelando que "hemos tenido el almacén en la oficina, las cajas apiladas, y no ha sido fácil. Además siempre hemos querido desvincularnos un poco, que no fuera tan evidente que estábamos las dos detrás para que la marca respirara por sí misma, y por eso es todavía más orgullo".

Aunque como admite Isabel mezclar negocios y amistad era "un riesgo", en su caso salió bien. "Nos ha unido muchísimo más y nos entendemos muchísimo. Y estamos aquí gracias a eso" asegura, mientras Sara ha destacado que su "conexión" ha influido en que todo fuese "muy fácil". "Estamos de acuerdo en casi todo, todo fluye y tiene que ver que nos llevamos muy bien" ha añadido.

Y celebrando el éxito de su marca, y el lanzamiento de su nueva colección, el novio de la periodista, Nacho Taboada, cuyas canciones confiesa que se han convertido, al lado de las de otros artistas como Valeria Castro y Crystal fighters, que también han actuado en la fiesta, en una especie de "banda sonora" y en una inspiración para Slowlove. "No hay mejor ocasión para esta fusión con Colectivo Panamera y para celebrar con gente que además nos quiere y nos apoya y que tiene un talento brutal" ha apuntado con una sonrisa que refleja lo enamorada que está del cantante.

Revelando que es "de celebrar todos los días" y que una de sus frases favoritas es "no guardarte el mejor vino para una ocasión especial" Sara ha querido recordar que "el año que viene cumplo 40" y qué objetivos se ha marcado en este momento tan dulce de su vida: "Es una cifra maravillosa, y mi propósito es eso, exprimir cada día. Salud, mucho amor, pero disfrutar eso, no esperar a una ocasión especial y, bueno, valorar todo como un regalo, que es lo que es". "Queda todo muy cursi, pero bueno, mucha salud para para mi familia y para los míos" ha añadido emocionada. Y de salud, como nos cuenta, se encuentra "muy bien. Cuidándome, cuidándome mucho. Y eso, escuchándome mucho".

Por último, y demostrando su especial conexión, Sara ha confesado qué significa Isabel para ella: "Un bastón, una persona fundamental, imprescindible. Una hermana mi hermana". Un piropo que su mejor amiga ha secundado asegurando con una gran sonrisa que son "familia".