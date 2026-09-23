Cindy Crawford y Rande Gerber, devastados, visitan la casa de su hijo Presley tras su fallecimiento

El pasado lunes, apenas un día después de la triste noticia del fallecimiento de Presley Gerber, sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, fueron vistos por primera vez acudiendo a la que fue la casa de su hijo. En las imágenes difundidas por el diario Daily Mail, se observa al matrimonio saliendo de la propiedad a bordo de su vehículo. Al volante, el empresario mantenía la compostura mientras a su lado la supermodelo aparecía visiblemente afligida, cubriéndose el rostro con una gorra y unas gafas de sol.

Según el citado medio británico, "se podía ver a una Crawford devastada gesticulando con la mano mientras hablaba". Un testimonio que coincide con las declaraciones recogidas en exclusiva por Page Six, donde una fuente cercana a la familia aseguraba que la modelo está sufriendo el momento más duro de su vida: "Está desconsolada, completamente devastada. Esta es la peor pesadilla de cualquier padre y la familia aún está tratando de asimilar todo lo sucedido".

Otra fuente consultada quiso destacar también el duro golpe que supone para Kaia Gerber, quien mantenía un vínculo irrompible con su hermano mayor: "Estaban increíblemente unidos, eran mucho más que hermanos. No sé cómo va a poder seguir adelante sin él".

Cindy Crawford y Rande Gerber, con sus hijos Preysler y Kaia | Gtres

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de su muerte?

De acuerdo con los datos revelados por las autoridades y los medios estadounidenses, Presley Gerber había ingresado de manera voluntaria en el exclusivo centro de rehabilitación Resolutions Living, en Santa Mónica (California), tan solo un día antes de su fallecimiento. Según la información publicada por el portal TMZ, el joven "parecía no estar sobrio" en el momento de su llegada a las instalaciones.

Por su parte, Page Six añade que el hijo de Cindy Crawford atravesaba una época especialmente compleja a nivel personal. Según relata una fuente cercana a su entorno, "siempre sufrió una profunda falta de autoestima y le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona". La misma persona quiso enfatizar que, a pesar de sus intensas batallas internas, el joven "deseaba con todas sus fuerzas liberarse de sus adicciones".

Presley Gerber | Gtres

El mismo medio tuvo acceso al registro de la llamada realizada a los servicios de emergencia el domingo 20 de septiembre por la mañana, en la que se informaba de un posible paro cardíaco derivado de una presunta sobredosis.

"El 20 de septiembre, aproximadamente a las 9:35 de la mañana, agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica respondieron a un aviso por una posible sobredosis en la calle Berkeley. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre adulto fallecido", confirmó un portavoz policial a Daily Mail.

No obstante, las autoridades han precisado que la causa oficial y la forma de la muerte aún no han sido confirmadas por el forense, a la espera de que concluya la investigación en curso.