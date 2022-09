El mensaje de Risto Mejide a su hija que ahora cobra un significado especial tras su separación de Laura Escanes

La inesperada separación de Laura Escanes y Risto Mejide dejaba a una estupefacta crónica social sin palabras. Y es que, lo cierto es que nada hacía presagiar un final a la historia de siete años fruto de la que nació su hija en común...

Así, la influencer y el presentador hacían uso de sus perfiles en redes sociales para compartir respectivamente una imagen bajo a la que adjuntaron unas palabras cargadas de conmoción y dolor ante tal difícil decisión.

"No me gustan las despedidas", comenzaba escribiendo la joven, pese a que líneas más abajo puntualizaba que tampoco creía que de una despedida se tratase "porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo".

"El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conoce lo que es el amor, tenía que ser contigo", expresaba en un texto donde confesaba haberse imaginado toda una vida entera junto al publicista, a quien le aseguraba que le había hecho "creer en la eternidad".

Por su parte, el que es uno de los rostros más mediáticos de la televisión, no tardaba en corresponder a las emotivas palabras de la madre de su hija y le agradecía a Laura "estos siete años, tres meses y veinticuatro días" que define como "los mejores de mi vida".

Asimismo, expresaba su deseo de que puedan ser "tan buenos ex como hemos sido como pareja" y le daba las gracias por haberle hecho "Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato".

Una ruptura motivada por razones que desconocemos y que la ya expareja no ha querido hacer públicas pero que ha recibido una diversa acogida entre sus seguidores.

Así, ante las numerosas "burlas" recibidas, el publicista se ha visto en la necesidad de pronunciarse esta misma mañana para revelar cómo se siente tras los comentarios negativos que han avasallado la noticia de su separación.

La carta de Risto Mejide a su hija Roma que ahora cobra más sentido

Ahora que la separación ya es un hecho, una de las cosas que ha llamado especialmente la atención a los usuarios ha sido el contenido del penúltimo post de Risto Mejide.

Y es que, apenas tres días antes de comunicar su ruptura con Laura Escanes, el catalán compartía una tierna imagen con su hija Roma a sus hombros junto a la que le dedicaba una carta que ahora cobra un sentido especial.

"Siempre caminaré contigo. Al lado, detrás o debajo. Da igual. Pero siempre me tendrás ahí", un emotivo mensaje al que le sucede un "incluso cuando no me tengas ahí. Te quiero tanto, mi bebita" que ahora suena con más fuerza.

