Rosanna Zanetti habla del "accidente casero" que ha tenido su hijo pequeño: "El susto que pasé..."

Rosanna Zanetti y la moda siempre van de la mano. Y, como no podía ser de otra forma, la actriz y modelo no se podía perder los Elle Style Awards que en esta edición han reunido a muchos de los rostros conocidos de nuestro país -entre ellos, Almeida-. "Ya tocaba quitarme el uniforme de mami en la casa que es el que ustedes casi no ven", ha dicho con una sonrisa.

Tan amable como siempre, Rosanna no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press y, hablando de los planes familiares que tienen este mes, ha mencionado a sus hijos y el último susto que tuvo junto a David Bisbal: "Me los como, están en esta etapa que es que no les puedo amar más… Y el susto que pasé…".

Como ella misma ha narrado, el cantante se encontraba de viaje cuando sucedió el "accidente casero" con su hijo pequeño: "Se resbaló con el suelo mojado, se pegó con el filo, se abrió la cabeza… No había nadie en casa, drama". Un momento que la modelo ha calificado de "película de terror", aunque ahora que ya ha pasado y que su pequeño está bien, lo recuerda como una "película de comedia".

Rosanna Zanetti en los Elle Style Awards 2024 | Gtres

Eso sí, ha aprovechado la oportunidad para recordar el número de emergencias de España, el 112: "Yo además que soy una persona preparada esto hace que te prepares por tres. Es que yo no me sabía el número de emergencias (…) Hay que repetirlo, sobre todo para la gente extranjera, pero es que nunca lo había necesitado. Pregúntame por el de Estados Unidos, que me lo sé por las diez mil películas".

A pesar de que actuó con la máxima rapidez, los nervios también fueron los protagonistas de ese momento: "Los tiempos de espera en los momentos de nervios se hacen eternos por mil”. Pero todo se ha quedado en un susto: “Él lo llevó mejor que yo. Él está feliz, yo traumatizada (…) Él a las cuatro horas jugando con sus cochecitos".

Y es que, no es ningún secreto la faceta familiar de Rosanna y lo mucho que intenta cuidar de sus hijos. Tanto es así que se ha convertido en un pilar fundamental en la vida de David, sobre todo en su lucha por la enfermedad que sufre el padre del cantante: "Al principio no nos lo esperábamos, pero hoy sí somos conscientes por la cantidad de mensajes que nos llegan. Me parece algo bonito sacar de cosas negativas cosas positivas".

Pero su suegro no ha sido el único que le ha enseñado en la vida, sino también su cuñado: "Es otro ejemplo de lo negativo ser resiliente y sacar lo mejor. De verdad que nos están dando muchas lecciones en esta familia".