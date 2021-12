Rosa López desmiente que se haya casado en secreto

Parece que el tema de las bodas es tendencia estos últimos meses. Desde que la cantante Chenoa anunciara la fecha definitiva de su boda con Miguel Sánchez Encinas, son muchos los fans que desean que otra triunfa entre por el altar, y este es el caso de la cantante Rosa López.

Hace unas semanas, Rosa se vestía de blanco para desfile de vestidos de novia de un amigo íntimo y desde entonces han sido muchos los rumores que aseguraban que la cantante se había casado en secreto. Además, en octubre Rosa confesaba que le gustaría que su novio le pidiera matrimonio.

Ahora, en una entrevista con Europa Press, Rosa ha querido aclarar que no se casó en secreto: "Yo no lo entiendo. Yo no estoy casada ni me voy a casar, pero ¿sabes por qué? Yo tengo un amigo que es Sergi que es súper bueno, lo adoro y es un pedazo de diseñador que alucinas entonces fui a un estreno a nivel internacional de diseño de novias, me fui y para colmo puse en el storie que me caso y la hemos liado, pero que no me caso".

"Yo estoy súper feliz. No, no hay intenciones porque estoy tan feliz que ni me acuerdo de casarme. Soy creyente, no comulgo en la iglesia, pero no sé, es que yo veo tan maravilloso y estoy tan feliz que ni casarme supera eso", finalizaba.

