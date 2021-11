Rosa López reflexiona sobre el uso de filtros en redes sociales

Rosa López ha colgado un vídeo en su Instagram con una interesante reflexión que se ha viralizado y cuanta ya con más de 360.000 visualizaciones.

"¿En serio, de verdad, estos son los filtros que hoy en día la juventud se pone cundo la realidad ni siquiera es esta?", comienza diciendo la cantante con un filtro puesto que le elimina por completo todas las imperfecciones y le hace una cara diferente a la suya. "Es increíble, a todos nos gusta vernos bien, pero de ahí a cambiar nuestras facciones, bastante los cambia el maquillaje, de hecho", continúa diciendo indignada.

Con estas palabras ha abierto un comentado debate sobre los efectos del uso de filtros y la deformación de la realidad que produce en los usuarios que los utilizan, y que influye de manera negativa especialmente a los jóvenes que hacen uso de las redes sociales.

Añade estas aplaudidas palabras en los comentarios del post: "Es importantísimo sentirnos bien, hasta ahí llegamos todos. Wow… que difícil debe ser para la juventud de hoy día encontrarse, y relativizar. Lo pienso mucho, también aprendo mucho, porque desde luego en este tema nadie se salva. Todos queremos vernos y sentirnos bien, gustar y provocar eso del 'engagement' para obtener más corazoncitos".

"Es que nos pasa a todos. Y aunque sea por curiosidad, ¡caes! Y es que después de estos años tan duros, que se nos olvida, y hemos vuelto a vivir de fuera a dentro en vez de dentro a fuera. Y es que cualquiera que sea coordenada de vida que tengas, antes que nada, lo más urgente es es trabajar en este tipo de cosas", reivindica la artista.

Termina reflexionando: "Creo que sería muy interesante poner como asignatura en los colegios, también desde las casas, de salud emocional, física y mental. Creo que es urgente. Se me ponen los vellos de punta de pensar que estaremos en manos de personitas muy inteligentes y preparadas para crear un mundo muy viral sí, pero no vital. Tal vez esté yo hoy como pensando demasiado en estas cosas una tarde dominguera echando de menos ver a los míos, puede! Pero me encantaría saber que opináis al respecto. ¿Qué os parece guay de esta era y qué cosas creéis que son transcendentes negativamente?".

Hace apenas unas horas, Rosa volvía a pronunciarse colgando otro vídeo en su cuenta de Instagram en la que vuelve a sacar el tema de los filtros diciendo: "La diversión es lo que yo le saco a estos filtros. Pero insisto que debería estar solamente a la mano de adultos, y más cuando los use un peque vulnerable". "Vaya tela, pues son super bonitos, lo bueno que podemos hacer con esto es aprender a maquillarnos", decía.

...

Seguro que te interesa

Rosa López renueva su imagen apostando por el flequillo