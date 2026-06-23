El rey Juan Carlos reaparece en Galicia después de su visita a urgencias y evita aclarar cómo se encuentra de salud

El rey Juan Carlos ha reaparecido públicamente en Sanxenxo después de que saliera a la luz que había tenido que acudir a urgencias, una noticia que ha despertado una gran preocupación por su estado de salud.

A su llegada, varios reporteros han intentado conocer cómo se encontraba el emérito tras este último imprevisto. Sin embargo, lejos de responder a las preguntas sobre su estado físico, mientras los periodistas intentaban conocer cómo se encontraba, el rey Juan Carlos estaba más pendiente de que la carretera quedara despejada.

El rey Juan Carlos en el coche con la prensa | Europa Press

Mientras los periodistas se acercaban al coche, don Juan Carlos ha realizado varios gestos con la mano para pedirles que se apartaran. Un movimiento al que también se ha sumado su gran amigo Pedro Campos, que le acompañaba en ese momento.

"¡Que no se ve!", ha dicho el emérito mientras señalaba la carretera, preocupado porque la presencia de los medios impedía tener una visión del tráfico. Momentos después, ha insistido de nuevo: "¡Que no se ve la carretera!". Por su parte, Pedro Campos también ha intervenido para decir lo mismo a los reporteros: "Que no vemos la carretera".

A pesar de las preguntas sobre su salud y sobre la visita a urgencias que habría realizado el día anterior, el rey Juan Carlos ha optado por no hacer declaraciones y ha evitado aclarar cómo se encuentra actualmente.