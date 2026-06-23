PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD
El rey Juan Carlos reaparece en Galicia después de su visita a urgencias y evita aclarar cómo se encuentra de salud
El emérito ha sido captado a su llegada a Sanxenxo apenas unas horas después de saberse que había tenido que acudir a urgencias. Aunque no ha querido pronunciarse sobre su estado de salud, sí ha protagonizado un tenso momento con la prensa.
Publicidad
El rey Juan Carlos ha reaparecido públicamente en Sanxenxo después de que saliera a la luz que había tenido que acudir a urgencias, una noticia que ha despertado una gran preocupación por su estado de salud.
A su llegada, varios reporteros han intentado conocer cómo se encontraba el emérito tras este último imprevisto. Sin embargo, lejos de responder a las preguntas sobre su estado físico, mientras los periodistas intentaban conocer cómo se encontraba, el rey Juan Carlos estaba más pendiente de que la carretera quedara despejada.
Mientras los periodistas se acercaban al coche, don Juan Carlos ha realizado varios gestos con la mano para pedirles que se apartaran. Un movimiento al que también se ha sumado su gran amigo Pedro Campos, que le acompañaba en ese momento.
"¡Que no se ve!", ha dicho el emérito mientras señalaba la carretera, preocupado porque la presencia de los medios impedía tener una visión del tráfico. Momentos después, ha insistido de nuevo: "¡Que no se ve la carretera!". Por su parte, Pedro Campos también ha intervenido para decir lo mismo a los reporteros: "Que no vemos la carretera".
A pesar de las preguntas sobre su salud y sobre la visita a urgencias que habría realizado el día anterior, el rey Juan Carlos ha optado por no hacer declaraciones y ha evitado aclarar cómo se encuentra actualmente.
Más Celebrities
- Shakira felicita a Leo Messi tras hacer historia en el Mundial 2026: "Muy orgullosa de ti"
- Harald y Sonia de Noruega: el 35 aniversario de su llegada al trono coincide con la mayor crisis familiar
- Pablo Urdangarin, muy discreto, habla por primera vez del novio de Victoria Federica y desvela cómo es su relación
Publicidad