EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA

La reina Letizia, emocionada y orgullosa de la princesa Leonor, se salta el protocolo para abrazarla

Saltándose su propia norma (no escrita) de no eclipsar estilísticamente a sus hijas, la reina Letizia ha acaparado todos los flashes a su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza. Y lo ha hecho con un look de estreno, ideal para el verano, y sus sandalias preferidas de esta temporada.