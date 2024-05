Cristina Pedroche sube una foto suya con 18 años y reflexiona sobre el momento que dejó de depilarse las cejas: "Me costó"

"Como el tema de mis cejas siempre os gusta, aquí os dejo una foto de cuando tenía 18 años para que veáis la diferencia", así ha comenzado escribiendo Cristina Pedroche en un post en el que ha rescatado una foto suya de joven -e inédita- para responder a las críticas más recibidas.

Y es que, desde hace tiempo, sus cejas han causado furor, tanto en los seguidores que las admiran como aquellos que las detestan. Por eso, la presentadora de Password ha querido dejar claro que siempre las ha tenido pobladas, aunque antes las llevase muy definidas siguiendo la tendencia de entonces: "Estaba obsesionada y cada vez que me veía un pelito me lo quitaba y eso al final hace que te vayas quitando algunos que no tocan".

Tirando de humor y tan natural como siempre se ha mostrado en las redes sociales, Cristina Pedroche ha recordado que una de sus amigas le confesó que se estaba dejando una forma de las cejas muy extraña. Ahora, echando la vista atrás y recuperando su álbum personal, le ha dado la razón.

Entonces, decidió ponerle fin a esta depilación y ha desvelado el truco que siguió para que sus cejas volvieran a su aspecto original: "Decidí cortarme el flequillo recto por encima de los ojos para taparlas bien y así no vérmelas, y estuve 4 meses sin quitarme ni un pelo. No sabéis lo que me costó".

Tras esta experiencia, Cristina tiene claro que quiere mantener su seña de identidad, por lo que ha tomado la decisión de quitarse solo los pelos que está segura que no quiere: "Y así con años al final han crecido. Solo he tenido que tener paciencia. No me he hecho ningún tratamiento de nada".

Respondiendo a todo aquel que quiere lucir unas cejas iguales, ha confesado que alguna vez se las ha teñido "para rellenar algún hueco", de la misma forma que en alguna ocasión se ha realizado el laminado: "Leí que no era muy bueno hacerlo muchas veces porque el pelo se debilita, así que ahora me las peino yo con gomina o con algún fijador".

Y, para dar por finalizada la polémica que le persigue desde hace tiempo, la presentadora de las Campanadas de Antena3 ha sido clara: "Si no te gustan gordas (las cejas) no las lleves así, pero déjame que yo las lleve como quiera. ¿De qué team eres?".