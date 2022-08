Raquel del Rosario, un año después del ataque de un puma a su hijo: "Por qué Mael tuvo que vivir aquello"

Fue el pasado día 26 de agosto cuando se cumplió un año del ataque que recibió el hijo pequeño de Raquel del Rosario. Mael, de seis años, fue agredido por un puma en su casa de California, lugar donde reside la exvocalista de 'El sueño de Morfeo' y su marido, Pedro Castro.

Fue un incidente que la cantante ha recordado en su cuenta de Instagram. Junto a una foto de Mael y un perrito, la artista ha compartido una reflexión sobre lo vivido: "Siempre me encuentro tratando de hallar el equilibrio entre querer entender la vida en profundidad y/o simplemente dejar que suceda. Pero no puedo evitar observar con atención el aprendizaje que nos regala cada suceso, el desenlace tras cada una de las decisiones que tomamos. Como con cada moviendo de ficha, creamos un determinado futuro, definimos un camino y de entre todas las probabilidades decimos 'esta'", comenzaba escribiendo en una extensa reflexión.

Instagram Raquel del Rosario | Instagram

"Personalmente no creo en el azar o la suerte, tampoco en la culpa. Creo que cada uno de nosotros viene con un plan, un mapa a descifrar, un misterio lleno de cerrojos y que ese es nuestro 'trabajo' aquí. Llevo un año preguntándome por qué Mael tuvo que vivir aquello, una probabilidad entre un millón. Y cada día me he tenido que enfrentar a todos esos 'y sí' que no valen más que para desgastarnos y abrir paso al miedo", expresaba entrando en el meollo de la cuestión.

"Aquel fue sin duda el peor día de mi vida y a su vez el mejor, la extraña combinación entre ver su muerte tan de cerca y presenciar el milagro de quedarnos al límite en el tiempo, en la profundidad de la herida, en los riesgos de la cirugía… Hoy solo siento que el mejor uso que podemos hacer de nuestro tiempo y nuestra energía en agradecer lo que sí en vez de lamentar lo que no. Que el lamento y la queja no pueden cambiar lo ya acontecido y son un estorbo para crear nuestro futuro. Y que la vida, con todas esas cosas incomprensibles para la mente humana, merece la pena y merece la alegría. Gracias", zanjaba Raquel del Rosario.

Instagram Raquel del Rosario | Instagram

Cómo ocurrieron los hechos

Según relató la propia cantante a sus followers, el pequeño Mael se acercó a un árbol del jardín cuando un puma se abalanzó sobre él. Según relató la artista, fue ella misma quien se dirigió corriendo a rescatar a su hijo y comenzó a darles golpes al animal. Con el niño en brazos y corriendo hacía la casa para salir en busca de un hospital, un segundo puma llegó al jardín, aunque por fortuna no se tuvieron que lamentar más daños.

Una terrible experiencia que Raquel ha querido recordar y reflexionar públicamente sobre ella.

Seguro que te interesa...

Raquel del Rosario presume orgullosa de lo mucho que ha crecido su hijo de ocho años