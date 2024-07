Raquel Perera, sobre su relación con Alejandro Sanz y cómo está su corazón: "No lo descarto"

Raquel Perera no se ha querido perder el estreno de Padre No Hay Más Que Uno 4; una película de Santiago Segura que, 100% asegurado, tendrá el mismo éxito que las tres anteriores. Y, con una sonrisa y más sincera que nunca, ha atendido a los micrófonos de Europa Press, desvelando que en cuanto se reencuentre con sus hijos verá con ellos la que se espera que sea una de las pelis más taquilleras.

"Ahora están con el papá de vacaciones, pero luego vienen conmigo. O sea que, en cuanto pueda, la veremos juntos", ha confesado. Y es que, a día de hoy, Raquel y Alejandro Sanz mantienen una muy bonita relación a pesar de que separaron sus caminos hace ya cinco años. ¿El secreto? Ella misma lo ha desvelado: "Es cuestión de paciencia, de cariño y, sobre todo, de mucha voluntad".

Raquel Perera en el estreno de Padre No Hay Más Que Uno 4 | Gtres

Desde entonces, Raquel solo ha sido relacionada con Jorge Anegón, con quien tuvo una discreta relación en 2022. Sin embargo, ahora está soltera, pero no cierra la puerta al amor. "No lo descarto, tampoco lo busco. No sé, estoy muy bien, pero si llega, te aseguro que no lo voy a dejar escapar", ha sentenciado.

Pues, aunque su verano se presenta con amigas, con sus hijos y centrada en el trabajo, tampoco le importaría compartir tiempo con un compañero de vida que le encaje: "Si me llama a la puerta y yo siento que llama fuerte y con ganas, le voy a atender".

Raquel Perera y Alejandro Sanz en 2015 | Gtres

Y, hablando de su vida privada, uno de los temas de la actualidad es la presentación de Elena Tablada a Miss Universo representando a Cuba. Una noticia que pilló por sorpresa y de la que su amiga se alegra infinitamente: "Es una valentía por su parte". A sus 43 años, la modelo tiene claro que no le para nada ni nadie, y tiene el consejo de su amiga: "Que le salga bien y que lo disfrute. Sobre todo que lo disfrute y que sea algo positivo y que suma siempre, ¿no?".