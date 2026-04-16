Raquel Mosquera, muy fan de la Inteligencia Artificial, responde a las críticas por su uso en redes

En un momento muy complicado a nivel personal desde que su marido Isi fue detenido en verano de 2025 en Francia por un presunto delito de tráfico de drogas por el que cumple condena en una prisión de París, Raquel Mosquera ha encontrado en la Inteligencia Artificial una válvula de escape en redes sociales.

Y, orgullosa de su manejo de la IA, no ha dudado en compartir en su perfil diferentes montajes convertida en Marilyn Monroe, en una princesa india, en una sofisticada inglesa paseando ante el Big Ben, e incluso disfrutando de unas cervezas con algunas estrellas de Hollywood como Sylvester Stallone, Vin Diesel, Jean Claude Van Damme o Arnold Schwarzenegger.

Publicaciones en las que aparece irreconocible y que han desatado un gran revuelo y preocupación entre sus seguidores, que se han preguntado si se encuentra bien o si -a raíz de la entrada de su pareja en la cárcel- habría tenido una recaída de la enfermedad que sufrió hace algunos años por el trastorno bipolar que le diagnosticaron en 2006 y por el que estuvo ingresada en la clínica psiquiátrica López Ibor.

Nada más lejos de la realidad, como ella misma ha aclarado en su último post de Instagram: "Siempre seamos esencia y nunca apariencia. Eso hace la diferencia. Aunque juegue con la IA la esencia no la pierdo. Ya que está dentro de mí. Nunca he sido acomplejada. Ni me aceptan los comentarios malignos. Tengo la cabeza muy bien amueblada", ha asegurado.

Y por si quedaba alguna duda de que sus publicaciones se deben solo a que es fan de la Inteligencia Artificial, Raquel ha bromeado ante las cámaras de Europa Press afirmando que "lo hago porque me gusta, por lógica ¿no? Nadie me obliga", dejando claro que pese a las críticas va a seguir experimentando con la IA y sorprendiendo a sus fans con su imaginación.