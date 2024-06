Raquel Bollo asegura que Isabel Pantoja esta "a su bola" tras la supuesta boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Julián Muñoz vive un momento muy delicado debido a la grave enfermedad contra la que está luchando. Sin embargo, en los últimos días el foco se ha puesto sobre su relación con Mayte Zaldívar, con la que estuvo casado desde 1974 y hasta 2003, cuando Muñoz conoció a Isabel Pantoja.

Al parecer, la expareja habría vuelto a casarse aunque por el momento han evitado pronunciarse, a pesar de que Mayte Zaldíavar mantiene una relación desde hace más de 15 años con Fernando Marcos. Desde Espejo Público apuntaron a la posibilidad de que la razón de su segundo enlace sea únicamente económica y para cobrar la pensión de viudedad que dejará Muñoz.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar | Europa Press

Una sorprendente unión que Isabel Pantoja estaría pensando en impugnar para cobrar ella la pensión si Julián falleciera, ya que firmaron como pareja de hecho antes de que el exalcalde de Marbella entrara en prisión. Sobre ello, Raquel Bollo ha reaccionado y ha dado su opinión en declaraciones a Europa Press.

A pesar de que recientemente confesó que no mantiene ninguna relación con Isabel Pantoja, no ha dudado en salir en su defensa y negar rotundamente que esté pensando en ello: "¿Tú crees que a Isabel le merece la pena? Cómo espere vivir con la pensión de viuda mía... Yo tengo setenta y tantos euros. Y encima se quejaban. La mujer no está ni pensando en eso. Hay más gente pensando en el fallecimiento de este hombre, pobrecito, que realmente ella. Ella está a su bola, no está pensando en eso. Y que yo sepa no eran ni pareja de hecho. Digamos que tenía que poner la casa para el arraigo, era más bien eso".

Isabel Pantoja y Julián Muñoz cuando estaban juntos en 2006 | Gtres

Reconociendo que no le ha sorprendido la segunda boda entre Julián y Mayte, la diseñadora cree que a la Pantoja no le habrá afectado en absoluto: "¿Crees que ella está para eso? Al final la protagonista es ella, pero porque la hacen protagonista. Ella no ha hablado de nada".

"Y a quien le guste más y le guste menos, sigue siendo una pedazo de artista y está ahí por ella misma, con sus cosas buenas, con sus cosas malas", aseguró convencida de que "si no se habla de ella, a nadie le interesa" el Sí quiero del exalcalde.