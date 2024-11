Raquel Arias critica la actitud de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo: "No me parece maduro"

La relación entre Bertín Osborne y Gabriel Guillén ha tenido varios altibajos, aunque a nadie se le escapa que a día de hoy no mantienen contacto.

Una situación ya de por sí tensa que se agravó después de que Bertín Osborne no se sometiera a las famosas pruebas de paternidad que tanta polémica generaron para confirmar si el hijo con la modelo era suyo.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid | Gtres

En las últimas semanas hemos conocido que el cantante ya conoce al pequeño y que Gabriela Guillén era tajante sobre una posible reconciliación con él.

Sin embargo, hace unos días, ella misma sorprendió al asegurar que el artista tenía las puertas abiertas estas Navidades si deseaba pasar tiempo con su hijo.

Expectantes con lo que pueda pasar, Raquel Arias, amiga de la fisioterapeuta, ha hablado para Europa Press y ha confesado que le encantaría que esa visita se llevase a cabo.

Raquel Arias atendiendo a los medios | Europa Press

"Creo que, al final, Gabriela es una persona que sabe perdonar, pero no es lo que piense la gente sino lo que te nazca de conocer", explicaba, aunque arremetía contra Bertín porque "no me parece maduro, ya tiene una edad para saber que las cosas las se tiene que hacer de corazón y que tiene un niño que va a hacer un año dentro de nada".

Bertín Osborne en la última fiesta de El Turronero | Gtres

Y es que, la colaboradora de televisión insistía en que "lo tiene que hacer porque tiene derecho a conocer a su padre y que tenga el amor de su padre".

De hecho, afirmó sobre Gabriela que "ella siempre ha dado el paso para que él conozca a su hijo", aunque reconocía al mismo tiempo que Bertín ha pasado por una mala racha "por el tema de sus conciertos, su salud o el personal", ya que el mes pasado falleció su padre.

Además, Raquel desveló el motivo por el que no se sabe el nombre del hijo de Gabriela públicamente ya que la modelo "no quiere que en las televisiones salga continuamente el nombre de su hijo".