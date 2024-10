Gabriela Guillén, muy clara sobre si se plantea una reconciliación con Bertín Osborne: "Estoy bien como estoy"

Gabriela Guillén ha seguido dando que hablar estas semanas debido a la confesión que hizo acerca de que Bertín Osborne ya conocía a su hijo. Sin embargo, parece que del juicio sobre la paternidad del pequeño no hay novedades.

"No, no, de momento está todo igual", nos ha confesado al preguntarle en qué punto se encuentra. Además, la fisioterapeuta aclaraba que ahora mismo no se plantea un acercamiento con el cantante porque "estoy muy bien como estoy, estoy bien con mi hijo, tranquila, disfrutando de él, y eso es lo único que me importa".

Bertín Osborne en la XVIII edición de los Premios Escaparate | Gtres

Y es que, el amor de su vida es su hijo y descarta tener pareja porque "tengo un príncipe precioso y es el amor de mi vida, ¿qué te voy a decir? O sea, para mí no existe otra cosa".

Por último, Gabriela nos explicaba que "estoy muy tranquila, estoy muy bien" ya que está "disfrutando cada momento" de la vida de su hijo: "Está creciendo rapidísimo y está enorme y entonces quiero disfrutar todo el rato con él, comérmelo a besos y... que es mi hijo".