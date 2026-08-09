El radical cambio de look de Paz Vega con el que se despide de su larga melena

Paz Vega vuelve a acaparar todas las miradas con un cambio de imagen de lo más atrevido. La actriz ha dejado atrás la melena que lucía hasta ahora para apostar por un corte mucho más corto y desenfadado que transforma por completo su aspecto y demuestra, una vez más, que no tiene miedo a arriesgar cuando se trata de estilo.

Paz Vega en el Festival de Cannes | Gtres

La sevillana se ha decantado por el "mixie", un corte que fusiona la esencia del pixie con el aire rebelde del mullet. El resultado es una melena muy corta, con capas, textura y un flequillo que enmarca el rostro, mientras la parte posterior conserva algo más de longitud. Una apuesta fresca y con mucha personalidad que resulta especialmente llamativa después de verla durante los últimos meses con el cabello considerablemente más largo.

Este nuevo look mantiene además el tono castaño con diferentes matices que ya había incorporado a su melena, aportando profundidad y movimiento al cabello. Con este cambio, Paz se suma a la tendencia de los cortes cortos y versátiles, capaces de lucirse tanto con un acabado más pulido como con un efecto desenfadado y natural.

Aunque un cambio de pelo no tiene por qué esconder una gran transformación personal, lo cierto es que la actriz ha elegido una de esas apuestas que marcan un antes y un después frente al espejo.

Paz Vega afronta así el verano con una imagen renovada y mucho más arriesgada, confirmando que, cuando se trata de reinventarse, no hay tijera que se le resista.