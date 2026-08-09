Fabiola Martínez reacciona al regreso de Bertín Osborne a los escenarios tras sus problemas de salud

Bertín Osborne vuelve a ponerse frente al público. Después de los problemas de salud que han marcado sus últimos meses, el artista reaparece este domingo sobre los escenarios como presentador de la gala Starlite Occident 2026, un regreso muy esperado por sus seguidores y por su entorno más cercano.

Bertín Osborne | Gtres

Una noticia que ha sorprendido incluso a Fabiola Martínez, su exmujer y madre de sus dos hijos, que se enteraba de la vuelta de Bertín durante su encuentro con la prensa. Al ser preguntada por el regreso del cantante, Fabiola reaccionaba con evidente sorpresa: "Ay, pues mira, me acabo de enterar. Muchas gracias".

A pesar de la inesperada noticia, la presentadora dejaba claro que se alegra de que Bertín vuelva a la actividad pública y pueda retomar poco a poco sus compromisos profesionales. "Me alegro siempre", aseguraba Fabiola, demostrando una vez más que, pese a que sus caminos tomaron rumbos diferentes hace años, mantiene una buena disposición hacia el padre de sus hijos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Así, Osborne afronta esta nueva aparición pública después de un periodo especialmente delicado en el que su salud le ha obligado a reducir su ritmo profesional.

Ahora, el artista recupera el protagonismo sobre el escenario como maestro de ceremonias de la gala Starlite Occident 2026, mientras Fabiola celebra, aunque haya sido la última en enterarse, su regreso a la vida pública.