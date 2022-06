La prueba de que Sara Carbonero ya conoce a los padres de su novio

Hace unas semanas se confirmaba la relación de Sara Carbonero con Nacho Taboada. Un zaragozano con el que ya la habíamos visto alguna que otra vez disfrutar de un plan por Madrid, pero con el que siempre se había relacionado como un amigo al que estaba conociendo.

Eran unas imágenes donde se les veía de lo más felices y cómplices las que confirmaban su romance. Y es que los ya novios disfrutaron de un paseo nocturno por las calles del Barrio de las Letras que acabó con un beso de película. Y es que el amor ha llegado a la vida de la periodista de nuevo.

Portada ¡Hola! | ¡Hola!

Parece que Sara está enamoradísima y que, junto a Nacho, son la pareja ideal. La manchega está disfrutando de un montón de primeras veces, y de planes junto a él. Este miércoles ha querido sorprender a su chico y ha asistido por sorpresa al concierto que ha dado con su grupo, 'Casa Valdés' en la sala Berlín de la capital.

Concierto Nacho Taboada | Gtres

Disfrutando de cada canción

La periodista ha querido pasar desapercibida, pero no lo ha logrado. Menos aún cuando en uno de los días más importantes de la carrera musical de Nacho, y después de oficializar su relación, los medios estaban esperándola en la puerta. Aún así Sara ha accedido al interior a través de una puerta trasera y se ha mantenido en silencio en todo momento sin dar declaraciones.

Una vez dentro de la sala, la hemos visto relajada y disfrutar del concierto con sus amigas, aunque eso sí, sin quitarle el ojo a su teléfono móvil. Sara ha demostrado ser la fan número uno de su chico, y es que no hay canción que no se sepa.

Entre risas y cantes hemos visto a la periodista tener una conversación con los padres de Nacho, con los que parece haber encajado a la perfección, y que supondría un avance más en su relación que dejaría ver que esto va viento en popa.

Sara Carbonero, en el concierto de su novio Nacho Taboada | Gtres

Tanta confianza tiene ya con sus nuevos 'suegros' que, la ex de Iker Casillas no ha dudado en mostrar la gran complicidad que hay con su familia política, acercándose al oído de la madre del cantante para entenderse mejor debido al alto volumen de la música.

A su salida del concierto

Tras la actuación, tanto los padres del cantante como Sara y Nacho han decidido abandonar la sala por separado. Evitando dar declaraciones en todo momento sobre el romance, la presentadora ha afirmado a Europa Press: "Chicos por favor. Ya sabéis que no voy a decir nada, no hay más que decir. Muchas gracias y buenas noches".

Por su parte, sus suegros han preferido no hablar sobre qué les parece Sara, un silencio al que también se ha sumado Nacho que, pletórico tras el exitazo de su concierto, no ha querido confirmar su relación: "El concierto muy bien, estoy muy contento, pero no voy a comentar nada de eso", ha asegurado con una sonrisa.

