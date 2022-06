El look que Sara Carbonero eligió para su romántica cita con Nacho Taboada

Hace unas semanas se confirmaba la relación de Sara Carbonero con Nacho Taboada. Un zaragozano con el que ya se le había visto alguna vez que otra disfrutar de algún plan por la capital, pero que siempre se les había relacionado como unos amigos que se estaban conociendo.

Sin embargo, eran las cámaras de la revista ¡HOLA! quienes pillaban a los tortolitos en una actitud muy cariñosa mientras disfrutaban de un paseo por las calles del Barrio de las Letras. Una noche que no pudo acabar mejor, y es que para despedirse la nueva pareja se fundió en un apasionado beso. Y es que ahora sí podemos gritar que ¡el amor ha vuelto a la vida de Sara!

Sara Carbonero | Gtres

Su look bohemio

La periodista es una amante de la moda y para su romántica cita apostó por un estilo bohemio y muy relajado, algo que se ha convertido en un reflejo de su personalidad.

Sara lució un maxivestido en un tono verde musgo, que destacaba por sus amplias mangas abullonadas, su corte en la cintura y un volante en el bajo de la falda. En la parte delantera del vestido llevaba un detalle en rojo con un estampado en color blanco.

Portada ¡Hola! | ¡Hola!

La ex de Iker Casillas es toda una 'it girl' y siempre va a la última. Para rematar este look, la toledana lució unos complementos muy veraniegos acorde con la noche tan calurosa que hacía: unas sandalias con plataforma de esparto y un capazo de paja.

Su faceta como empresaria

Desde hace unos años, Sara, además de ser periodista, también es empresaria. Junto a su gran amiga y compañera de profesión, Isabel Jiménez, crearon una marca de ropa en la que ambas son directos creativas.

Las dos se han vuelto las mejores modelos para lucir su propia línea de moda, cuya filosofía se basa en crear prendas sostenibles inspiradas en la moda bohemia.

