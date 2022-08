El príncipe Harry dedica unas emotivas palabras a Lady Di por el 25º aniversario de su muerte

La muerte de Diana de Gales, Lady Di, sigue dando titulares cada vez que se acerca el 31 de agosto, fecha en la que ocurrió el fatídico accidente que terminó con su vida.

La familia real británica, especialmente los hijos de la princesa, los duques Harry y Guillermo, quienes acostumbran a hacer declaraciones públicas de recuerdo a su madre para estas fechas.

No obstante, en los últimos años, y debido a las crisis interna en el sí de la familia real británica, los hermanos ya no aparecen juntos delante de la prensa. Recuerdan a su madre en privado, cada uno por su lado, y sin muestras de acercamiento entre ambos.

El príncipe Harry recuerda a Lady Di en un acto en Estados Unidos

A escasos días del 25 aniversario de la efeméride, el príncipe Harry ha querido dedicar unas palabras hacia su difunta madre en un partido de polo benéfico celebrado en Aspen (EEUU), a finales de la semana pasada. "Quiero que sea un día lleno de recuerdos sobre su increíble trabajo, y de amor por la forma en que lo hizo", ha expresado el duque de Sussex.

La ocasión no podía ser más pertinente, ya que el acto estaba organizado por la Sentebale, la ONG que Harry fundó en 2006 con el Príncipe Seeiso de Lesoto para ayudar a los niños africanos. En sesotho, la lengua de los basutos (un pueblo que vive en el sur de África), la palabra sentebale significa "no me olvides". Y de esta forma, ha querido mantener el príncipe Harry la memoria y el espíritu de su madre. "Lo hicimos en honor a nuestras madres", ha declarado en el evento.

"La semana que viene es el 25º aniversario de la muerte de mi madre, y desde luego nunca será olvidada", ha añadido el duque. "Quiero que sea un día para compartir el espíritu de mi madre con mi familia, con mis hijos, a los que le gustaría haber conocido".

Distancia y tensión entre duques

En estas declaraciones, Harry de Inglaterra ha dejado claro que en la conmemoración de la muerte de su madre no incluye el resto de su familia, más allá de hijos y esposa. La crispación entre los dos hermanos, Guillermo y Harry, empezó dos años atrás, cuando el duque de Sussex quiso desvincularse de la familia real británica.

Informaciones del diario The Telegraph apuntan que la celebración de este año la harán en privado y por separado, sin compartir ningún tipo de comunicado ni aparición pública. A diferencia del año anterior, cuando las desavenencias ya habían salido a la luz.

Aunque en el acto de 2021 en recuerdo a Lady Di tampoco hubo ni una señal de reconciliación entre ambas partes. Este evento lo protagonizó la inauguración de la estatua de la princesa en los jardines de Kensington. Entonces, los hermanos acudieron por separado y sin sus respectivas mujeres. Además, el mayor de los dos y duque de Cambridge, Guillermo, manifestó que no volverían a aparecer en una conmemoración pública en recuerdo a su madre.

El motivo que enfrentó a los príncipes ha supuesto una de las mayores crisis dentro de la familia real británica. El príncipe Harry y su mujer, la actriz estadounidense Meghan Markle, acusaron a la familia real de tener comentarios y actuaciones racistas contra ella. Estos actos fueron desmentidos por Guillermo, pero no consiguió frenar la partida del duque de Sussex y su mujer a California, donde viven con sus hijos, Archie y Lilibet.