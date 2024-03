Melody habla de su nueva faceta como madre un mes después de dar a luz al pequeño Cairo: "Está para comérselo"

Si hay una realidad, esa es que Melody está en un momento pletórico de su vida, tanto a nivel personal como profesional. La cantante hace apenas un mes dio a luz a primer hijo, Cairo, y ahora ha recibido un galardón en los Premios Favorito Magazine. Allí, muy sonriente y con un brillo en los ojos, ha atendido a las cámaras de Europa Press en la que ha sido su primera aparición desde que se convirtiera en madre primeriza.

La artista ha confesado estar "de enhorabuena total" por haber recibido tres premios: el reconocimiento, su bebé y su nueva canción. "He recibido personalmente otro premio, que ha sido mi bebé, que es súper lindo, que me ha hecho cosas para comérselo y la verdad es que estoy muy contenta", ha explicado.

Melody en un evento | Gtres

Fue el pasado 17 de febrero cuando Melody compartió con sus seguidores una emotiva foto sujetando la manita de su pequeño Cairo. Y, como ella misma ha confesado, la clave para haberse recuperado en tiempo récord ha sido cuidarse y hacer ejercicio. "El pequeño está para comérselo. Es súper lindo, súper bueno, se porta súper bien y estamos súper felices", ha confesado. Eso sí, de momento no piensa en el bautizo, si no en "coger ritmo del cambio de pañales".

Una nueva experiencia que no le puede hacer más feliz, sobre todo, después del buen parto que tuvo: "Todo de una forma muy bonita, muy calmada. Una cosa súper bonita, de verdad que sí. No me lo esperaba yo así en la vida, porque a lo nuevo siempre a uno le tiene miedo". Y es que, no hay duda de que la cantante está radiante.

Melody en un evento | Gtres

Se desconocen sus próximos proyectos, pero Melody está centrada en su música y con muchos éxitos aún por cosechar. De momento, formará parte del homenaje a María Jiménez: "Ha sido y va a ser siempre una gran artista de la que España se siente muy orgullosa. Una gran mujer, súper energética, súper racial, muy rumbera". Una mujer que "ha marcado tendencia" y que siempre será recordada, pase el tiempo que pase.