Poty Castillo habla sobre cómo es el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres

"¿Quién te ha dicho a ti eso?", preguntaba Poty Castillo con una enorme y sincera sonrisa antes de seguir diciendo "Estoy muy contento" tras una carcajada que contagiaba la emoción y la felicidad a los presentes. Una ilusión que viene por el papel que muy pronto tomará al ser nombrado padrino del niño que ha nacido fruto del amor de Paula Echevarría y Miguel Torres. El niño que el próximo día 12 de abril cumplirá su primer año de vida, una fecha muy esperada por sus padres, en especial por Paula quién no duda en compartir cada cumple-mes un vídeo o una imagen enternecedores del príncipe de la casa.

"El crio es más lindo. Es preciosísimo", explicaba el televisivo cuando los micrófonos de Europa Press sacaban el tema de su nuevo título como padrino. "Estoy muy contento porque es un crio preciosísimo y por la relación que hay con Paula y con Miguel, ya sabéis que es muy grande y desde hace muchos años", seguía explicando afirmando que se siente orgulloso de poder tener al pequeño Miki como ahijado porque "es el hijo de unos amigos míos a los que quiero un montonazo y el niño no puede ser más lindo", terminaba.

El cargo ha hecho muy feliz a Poty y ha venido dicho por la primogénita de la actriz, Daniella, siendo la que lanzó la idea de que el amigo de su madre fuera el padrino de su hermano pequeño. Este honor que le ha otorgado la exmujer del que fuera participante de la primera edición de 'Operación triunfo', David Bustamante, quién coincidió con Javier Castillo, 'Poty' ha revolucionado las redes sociales teniendo una muy buena acogida. El vínculo creado viene dado tras el paso por la academia David y Poty, donde forjaron una amistad que se fue desvaneciendo con el paso de los años quedando solamente la unión entre Paula Echevarría y el coreógrafo.

Poty Castillo y Miki | Historias de Instagram de Paula Echevarría

Aunque la relación entre Poty y Bustamante acabó a la vez que el matrimonio de la actriz con el cantante, el de Torrelavega mandó una felicitación al artista que recientemente celebró su 40 cumpleaños, pero sin la famosa crisis que suele acompañar esa entrada en la década de los cuarenta haciendo incluso una reflexión sobre su vida y lo que ha conseguido en ella. "Felicidades David", decía ante el medio citado ayer 28 de marzo en Madrid en el evento celebrado en torno a la salud mental.

Ha sido la salud mental otro de los temas sobre los que se ha preguntado a Javier Castillo quien no ha dudado en pronunciarse sobre ello. "creo que hoy es un día de celebración, porque España es un país solidario y estamos todos aquí apoyando esta noble causa. Además, parece que siempre les pasa a los otros y esto está a la orden del día y nos puede tocar en cualquier momento", manifestaba sobre el problema de salud que cada vez afecta a más personas en todo el mundo recordando que hay que debemos "concienciarnos y echar una mano", ya que eso "es salud", afirmaba.

El coreógrafo confiesa que nunca ha pedido ayuda o acudido a terapia, pero afirma que "hay que cuidarse y disfrutar de la vida, pero en la medida de lo posible, cuidarse". "De momento no, pero bueno, nunca está de más porque a veces piensas 'yo con esto puedo' y tener ayuda de un profesional es media vida. No porque yo lo haya utilizado, pero tengo amistades que han tenido que pedir ayuda y salen nuevos, reforzados y nuevos", concluía antes de confesar que él es paracaidista y es fácil pensar que una vez que saltas de un avión ya no tienes miedo, pero no es así, recordando que el vértigo es similar al que se siente al subir a un escenario donde "no te salva nadie", pero que tiene "cosas internas en las que apoyarse", añadía sin borrar ni un momento esa sonrisa que le caracteriza.

