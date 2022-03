Cumpleaños feliz y mensaje muy positivo. David Bustamante se adentra este viernes, 25 de marzo, en una nueva década y una muy importante. El artista celebra hoy el 40 aniversario de su nacimiento, una edad a la que muchos dan la bienvenida preocupados por aproximarse a ese medio siglo de vida que, siendo cifra temida, llega con la famosa 'crisis de los cuarenta'.

En numerosas ocasiones hemos podido escuchar hablar de esa situación de inestabilidad que hace que al cumplir los 40 se realice un inevitable balance de lo vivido y que puede durar horas, días, meses y hasta años si no se gestiona y se redirecciona bien hacia algo positivo que en lugar de hacer ese momento dramático sirva para dar lugar a un crecimiento personal, como ha hecho la pareja de la bailarina Yana Olina.

"Siempre pensé, que llegada esta fecha... Me afectaría la famosa Crisis de los 40", ha comenzado el de San Vicente de la Barquera. Bustamante ha compartido con su millón y medio de seguidores de Instagram una imagen que refleja, sin lugar a duda, su falta de preocupación por esta nueva etapa de su vida. Sonriente, con los ojos brillantes y siempre bien peinado, el cantante posa ante la cámara y regala una instantánea que ha recibido numerosos comentarios, y no solo de felicitación sino también para halagar al cantante.

A lo largo de su carrera ha vivido momentos buenos y otros no tan buenos que le han hecho ser quien es ahora. Un David orgulloso de lo que tiene y lo que ha conseguido gracias a su trabajo, desde aquel día en el que se quitó el mono y lo cambió por un micrófono al entrar en la primera edición de 'Operación Triunfo'. La misma en la que participó la renombrada como Rosa López y que estos días ha sacado a la luz detalles del programa musical que desconocíamos.

El concurso hizo que Bustamante diera el salto a la fama y que se mantuviera en una subida constante en su carrera profesional, realizando numerosos trabajos dentro y fuera de la música. Bailando, cocinando, haciendo pruebas a las que muchos no se atreverían... él no dice que no a nada y eso es lo que ha hecho que sea tan querido y apreciado en nuestro país siendo seguido por personas de todas las edades y sexos por su carisma, su naturalidad y su cercanía.

Este día de celebración ha dejado ver, en sus palabras, que efectivamente el cántabro ha hecho balance y "¿Sabéis qué?", preguntaba David Bustamante en el pie de foto del post que ya ha superado los 31 mil 'me gusta'. "Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!! Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida", confesaba haciendo eco de la felicidad que siente.

Parece que lo que suele ser una crisis, Bustamante lo ha convertido en algo bueno, a lo que no tiene ningún miedo y con lo que se atreve incluso a bromear sacando su lado más divertido y característico. "Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!!", continuaba escribiendo al autor de 'Veinte años y un destino', el álbum que está presentando el exmarido de Paula Echevarría.

"Gracias a tod@s por hacerme tan feliz!!!", terminaba después de añadir los hashtag "mejor que nunca" y "gracias a la vida", siete palabras que representan, y demuestran, que este giro de la tierra alrededor del sol viene cargado de cosas buenas y que él sabe cómo sacarles el máximo partido.

Seguro que te interesa...

El emotivo reencuentro de David Bustamante y Javián recordando a Álex Casademunt: ''Siempre seremos tres''