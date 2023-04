Así es la polémica casa de Anita Matamoros: minimalista, moderna y atrevida

La hija de Kiko Matamoros y Makoke, Anita Matamoros, se mudó a su nuevo piso a principios de febrero. Sin embargo, la famosa casa está dando mucho de que hablar tanto por el esperado house tour como por las polémicas legales por las que atraviesa la vivienda.

"¡Y esto es lo que no me aguantaba ya sin contarlo! ¡Estoy de mudanza!", así anunciaba que se independizaba la joven en su propia cuenta de Instagram, donde ya cuenta con más de 690 mil seguidores. "Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo y que me acompañéis en este proceso tan especial para mí", añadió.

Así es su dúplex de Majadahonda

A pesar de las "muchísimas ganas" de Anita por enseñarle a sus seguidores hasta el último rincón de su nuevo hogar, la joven ha compartido muy pocas imágenes de la casa, que cuenta con 175 metros cuadrados y se encuentra en Majadahonda.

Cierto es que, a través de los selfies y vídeos que la joven ha ido compartiendo en redes, puede verse que todas las estancias de la casa cuentan con una gran iluminación. El color del parqué contrasta muy bien con el tono beige de las paredes, generando así una enorme sensación de amplitud y altura en las habitaciones.

El vestidor es, tal vez, la estancia que más veces nos ha dejado entrever. Entre los elementos que más destacan encontramos: una enorme alfombra con salpicaduras de diferentes colores, un gran espejo con un marco metalizado, unos sombreros colgados en la pared a modo de decoración y unos pufs amarillos y verdes.

Los muebles del salón, en cambio, son mucho más minimalistas y con un diseño de lo más moderno, como los pufs blancos a juego con el sofá, la alfombra beige, los diversos muebles de madera o la chimenea eléctrica que le da un toque más cálido a la estancia. Además, la influencer ha colgado diversos cuadros por todo el piso que aportan un gran contraste de color, como uno de la 'pantera rosa' al más puro estilo grafitero.

La enorme polémica tras la vivienda

Anita Matamoros está especialmente ilusionada con esta etapa de su vida. Y es que, ya tan solo quedan por pagar alrededor de 90.000 € de la hipoteca inicial del piso, que ha estado alquilado durante años. No obstante, sobre la casa pesan dos embargos, uno de Hacienda y otro del Ayuntamiento de Majadahonda, registrado en enero de 2021, por valor de 6.969,47 €.

"Es una casa que compramos hace aproximadamente 27 años. Se compró por 600.000 € y está embargada por Hacienda", aseguró su padre, Kiko Matamoros, en 'Sálvame'. "Hay un contencioso judicial que ha recurrido Makoke y hasta que no haya una sentencia firme no saldrá a subasta pública", recalcó Matamoros.