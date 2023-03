Piqué habla y asegura que su única preocupación tras separarse de Shakira es que sus "hijos estén bien"

Era la primera entrevista en profundidad de Gerard Piqué tras su separación de Shakira el pasado mes de junio. Y no ha defraudado. El exfutbolista ha roto su silencio en el programa 'El món a Rac1', presentado por su amigo Jordi Basté y, a pesar de que ha evitado nombrar a la cantante colombiana, sí ha hablado sobre sus hijos Milan y Sasha.

"Obviamente la he escuchado", en referencia a 'Session #53', la canción en la que su ex arremete ferozmente contra él y contra su novia, Clara Chía, "pero no quiero hablar del tema porque no toca" ha afirmado, asegurando que "las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos". "No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien" ha zanjado.

Sí ha querido explicar, sin embargo, la polémica presencia de Milan en la primera retransmisión de la Kings League, tras la que la cantante emitió un comunicado asegurando que no había dado permiso para que su hijo participase en el espectáculo y dejando claro que era algo con lo que no estaba de acuerdo: "Siempre me gusta que participe en cosas que le hagan feliz. No estaba previsto que participara y me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen las mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre" se ha defendido Piqué.

Sobre el momento personal que atraviesa, el exfutbolista confiesa que se encuentra "muy bien" y "feliz" tras su inesperada retirada hace unos meses: "La frase que dije en mi despedida en el Camp Nou 'a veces querer significa dejar marchar' resumió bien mi estado de ánimo. En mi vida estaban pasando muchas cosas y no solo a nivel profesional y te das cuenta de que a veces tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno. Dejar de seguir jugando en el Barça no es algo que quería pero entendía que tocaba. Es una frase que salió natural" ha apuntado.

Una entrevista en la que ha hablado de su labor al frente de la Kings League y en la que, como no podía ser de otro modo ha dado la cara por el Barça tras el escándalo del 'Caso Negreira', asegurando que pone "la mano en el fuego" porque su club "no ha comprado ningún árbitro".

Además, Piqué también se ha pronunciado sobre el delicado momento que vive Dani Alves, en prisión desde el pasado 20 de enero por la presunta violación de una chica en una discoteca de Barcelona: "Es un caso muy complicado. Yo le tengo un aprecio importante porque lo conozco personalmente. Todo el caso para todos los que hemos sido compañeros suyos es jodido. La justicia tiene que hacer su trabajo, creo que hay que esperar porque lo más fácil en estos días es decir que es culpable. Pero yo prefiero esperar y acatar lo que diga el juez. Ayudar a la víctima en el proceso y nada... es muy complicado. Yo como excompañero la sensación de que lo conoces y después de que no lo conoces. Y te quedas en estado de shock. Es una hostia de realidad: ¿cómo pudo pasar?. En el caso de que sea verdad, yo sería muy duro".

Minutos antes de conceder la entrevista, Gerard abandonaba su domicilio en Barcelona acompañado por su novia, Clara Chía, dejando en el aire qué hay de cierto en los rumores de boda surgidos en los últimos días e ignorando las preguntas sobre la comentadísima actuación de Shakira en el programa de Jimmy Fallon.