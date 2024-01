Paz Padilla visita por primera vez las obras del piso de su hija, Anna Ferrer: "Está obsesionada con ser abuela"

Anna Ferrer Padilla está a punto de cumplir su primer propósito del año: comenzar a vivir en su propio piso de compra. Según ha explicado a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con 829 mil seguidores, en un mes se mudará "si todo va bien". Sin embargo, para que estos plazos se cumplan, la reforma completa de la casa debe finalizar a tiempo. Afortunadamente, gracias a su último Reel, hemos podido constatar que las obras avanzan viento en popa.

La influencer y empresaria ha compartido un divertido vídeo en el que enseña a su madre, Paz Padilla, las obras de su piso por primera vez. "No ha venido desde que estaba como estaba antes. No ha visto nada de la obra", asegura Anna. A pesar de que el piso ha experimentado cambios significativos, la presentadora gaditana no puede ver más allá de la posibilidad de convertirse en abuela una vez que su hija viva allí.

"¿Quién diría que está obsesionada con ser abuela, verdad? ¡Pero no le hagáis caso!", ha escrito la hija en la publicación de su red social.

Así vemos (y así ve Paz Padilla) el piso de Anna Ferrer

En las imágenes, observamos que justo en la entrada hay una pequeña habitación que aún está llena de tablas de madera y otras herramientas de las obras. "Esta es la habitación de mi nieto", dice sonriente Padilla mientras se adentra en el centro de la estancia. "Muy lejos de tu dormitorio, no me gusta. Pon un sofá y vendré yo a cuidar al niño", añade siguiendo la broma sobre sus ansias por tener un nieto o nieta.

Justo al lado de esta primera habitación, la influencer de 26 años nos muestra un baño pintado en "azul Tiffany", como lo describe la misma presentadora. "Me gusta el baño cerca, porque este baño será para el niño", continúa insistiendo.

Luego nos enseña la habitación principal, con un suelo de parquet que Paz no duda en estrenar con un zapateado. "Aquí es donde vamos a hacer el niño", bromea Anna antes de advertir a su madre que deje de taconear o los vecinos la echarán del piso antes incluso de entrar a vivir.

"Me ha encantado, estoy orgullosa de ti", concluye diciéndole Paz Padilla a su hija Anna cuando se marchan en el ascensor.

¿Cómo será el resultado?

En las stories, Anna ha explicado lo mucho que le está costando elegir hasta el más mínimo detalle de la que será su futura casa. Dónde irán los enchufes, donde colgarán las lámparas, de qué color será el fregadero… Un sinfín de decisiones que ha tenido que tomar a ciegas, sin tener mucha idea de cómo será el resultado final.

No obstante, en otra story ha compartido cuál ha sido su inspiración para elegir el estilo de su "propio pisito": colores claros, suelos de parquet, detalles en color madera y algún detalle en color. Algo muy sencillo y neutro, que de la sensación de espacio y aporte la calidez esperada de un hogar.