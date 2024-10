Paz Padilla, arropada por su familia, habla del duro momento que atraviesa tras la muerte de su hermano Luis

Hace tan solo unos días, la vida de Paz Padilla volvía a tambalearse al conocer la noticia del fallecimiento de su hermano Luis de forma repentina. Una dolorosa pérdida de la que ahora ha hablado, de forma discreta, pero agradecida por todo el cariño recibido en estos complicados momentos.

Demostrando, una vez más, la fuerza que tiene para enfrentarse a las pérdidas de seres queridos, la humorista ha atendido a los micrófonos de Europa Press al salir de la iglesia de Zahara de los Atunes, donde le ha dado el último adiós a su hermano.

Paz Padilla tras el entierro de su hermano Luis | Europa Press

Devastada, pero sin dejar de dar las gracias a la prensa por el pésame, Paz ha confesado emocionada en quién está encontrando refugio estos días: "Ahí estamos la familia. Somos una familia preciosa. Nos queremos muchísimo, nos apoyamos y sabemos que ellos nunca se van".

Lo cierto es que tanto la humorista como su hija, Anna Ferrer, aunque siempre han intentado mantener parte de su vida familiar en la intimidad, nunca han ocultado que son una piña y que así seguirá siendo.

Es por ello que Paz, recordando a toda la gente que ha perdido este año, ha subrayado que la gente que quiere nunca se va: "Se quedan, están en nuestro corazón y ahora tenemos que vivir este proceso, intentar sufrir lo menos posible y apoyarnos y que pase pronto".

Paz Padilla, arropada por su familia en el entierro de su hermano Luis | Gtres

A las puertas del cementerio y volviendo a agradecer cabizbaja las condolencias, Paz se ha despedido de los medios de comunicación para seguir al lado de su familia en uno de los momentos más difíciles.

"Gracias a todos por los mensajes que he recibido, todo el apoyo de todos los compañeros. Muchísimas gracias. No he tenido tiempo porque he estado centrada en mi familia y ha sido todo muy rápido, pero somos una gente que nos queremos muchísimo y cuando hay amor nada se va", ha sentenciado. Y, antes de irse, ha dado las gracias en nombre de su familia.