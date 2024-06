Paula Vázquez habla de la nueva etapa que vive: "Hubo un momento que la vida, el cuerpo, la cabeza me pidió parar"

La primera edición de los premios de la Moda de España ha reunido a numerosas celebridades en una noche llena de estilo y elegancia. La alfombra roja se ha iluminado con la presencia de figuras icónicas del mundo de la moda y la televisión. Entre ellas, Paula Vázquez, quien ha destacado no solo por su imponente look, sino también por sus sinceras declaraciones sobre su nueva etapa de vida.

El ritmo vital más pausado de Paula Vázquez

Después de tres décadas dedicadas a su carrera, Paula Vázquez ha decidido tomarse un respiro. "Han sido 30 años dedicados a la profesión sin una vida. Realmente yo no sabía más que ir a mi casa a descansar y ya. Hubo un momento que la vida, el cuerpo, la cabeza me pidió parar. Lo hice y ahora voy a otro ritmo, más despacio, pero es el que es para mí saludable", ha explicado Paula, contenta de estar en una etapa de su vida más tranquila y equilibrada.

Al mismo tiempo la presentadora dice que no se arrepiente de nada, que aquella vorágine profesional le hizo vivir muchas experiencias intensas y maravillosas, pero que ahora está enfocada en proyectos que le permiten disfrutar de una vida más relajada.

"Ahora mismo no tengo ningún plan más que acabar de pintar mi casa y pulir el mármol, también quiero cambiar las ventanas. Estoy haciéndome cargo de mi vida, que antes contrataba a alguien para que lo hiciera", ha confesado.

Celosa de su vida personal

Sobre su vida amorosa, Paula prefiere mantener la discreción. "Estas cosas no las comparto. Si mañana ya no tengo, no lo tengo que explicar. A la gente le da igual, pero muchas gracias", ha dicho con una sonrisa, mostrando su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público.

Reflexiones sobre la moda española

La moda española ha tenido un impacto significativo tanto a nivel nacional como internacional. Paula ha recordado cómo en los años 20, antes del franquismo, España ya era un referente en el mundo de la moda. "La moda gallega es muy relevante fuera de España. Yo empecé en el mundo de la moda y tuve la suerte de desfilar con modelos como Esther Cañadas. Hace de esto 30 años", ha recordado la presentadora.

Un fantástico look de Victoria Collection

El traje elegido por Paula Vázquez ha sido un impresionante vestido de la colección de Victoria Martín Berrocal. "Es un traje que vi en internet y según lo vi, llamé a su equipo para saber si estaba disponible. Me lo probé y dije, es este", ha comentado Paula con entusiasmo. La presentadora ha aprovechado la oportunidad para agradecerle la posibilidad de lucir su firma a Vicky Martín Berrocal, a quien conoció hace muchos años.

No ha dejado pasar la ocasión para hablar de la profesionalidad de diseñadora de moda, quien también tiene un exitoso pódcast titulado A solas... con Vicky Martín Berrocal, que ha sido ganador de un Ondas. Paula ha explicado que le gustaría ir como invitada al espacio de la diseñadora porque "consigue que haya un ambiente muy femenino, de tertulia, donde te abres".

Con su sinceridad y autenticidad, Paula sigue siendo una figura admirada en el mundo de la televisión y la moda. Su transición a una vida más tranquila y equilibrada es un ejemplo inspirador para muchas personas, demostrando que es posible encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.