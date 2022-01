Paula Vázquez, sobre la maternidad: ''No necesito que venga un señor a hacerme un hijo''

Paula Vázquez ha reaparecido concediendo una entrevista en la que cuenta el momento en el que se encuentra con respeto a su vida personal, asegurando que ya no espera que aparezca su 'príncipe azul': "Ya no espero a que aparezca el compañero ideal", así lo ha revelado en exclusiva a la revista 'Lecturas'.

La presentadora aseguraba que no necesita buscar a nadie para encontrar su momento, pues se ha dado cuenta de que es ella misma la que debe buscarlo. Tras numerosos fracasos el mundo de sus relaciones amorosas, Paula, se ha dado cuenta de que no necesita a ninguna pareja sentimental a su lado: "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo", de esta manera lo expresaba.

Es cierto, que la presentadora que, actualmente tiene 47 años, decidió hace casi siete años congelar sus óvulos por si en algún momento le apetecía ser madre. A pesar de eso, por el momento, ese factor aún no forma parte de sus planes.

En cuanto a sus ganas de encontrar pareja y enamorarse, Vázquez afirmaba estar cómoda teniendo pareja, sin embargo, que en el caso de querer tener un bebé y no tener pareja, no dudará en tenerlo sola ya que no necesita a nadie para ello: "El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola. Si se acerca alguien, bienvenido sea".

Actualmente, la presentadora lleva una doble vida entre Madrid y su tierra natal, Galicia, debido a sus nuevos proyectos profesionales con los que está muy feliz. Además, Vázquez confesaba estar volcada en el mundo del deporte porque le ayuda "a mantener la cabeza controlada. Si no es fácil que se te vaya un poco".

...

Seguro que te interesa

Las directas palabras de Paula Vázquez a quienes se meten con sus retoques: "Esto va para las cotillas criticonas"