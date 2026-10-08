Paula Echevarría explica cómo vivió su hija Daniella Bustamante su debut en solitario en un photocall

Daniella Bustamante, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumplió los 18 años hace apenas dos meses y ya está exprimiendo al máximo todo lo bueno que le ha llegado con la mayoría de edad. A finales de septiembre, la joven protagonizaba su primer posado en solitario en los Premios GEN ¡H!, llevándose toda la atención de los flashes.

Este miércoles, en una de sus apariciones públicas, Paula explicaba cómo vivió ese día su ya no tan pequeña: "Yo creo que a cualquiera de nosotras nos hubiera gustado, ¿no? Con 18 yo me hubiera vuelto loca de la alegría, imagínate", explicaba al ser preguntada por los medios de comunicación. No obstante, la actriz alucina con la "poca importancia" que le da Daniella a toda esta atención que está recibiendo cuando acude a un evento. Al volver a casa, siempre dice que "se lo ha pasado increíble" y poco más.

Paula Echevarría | Gtres

Aun así, tras el evento, la joven no dudó en compartir su entusiasmo en sus redes sociales: "Ayer fue una noche genial, me siento muy agradecida de haber podido asistir a los premios, gracias a los medios de comunicación por dar voz a las nuevas generaciones".

Así lleva la exposición pública de Daniella

El día que Daniella cumplía los 18 explicábamos que ya había fichado por la agencia de marketing de influencers TWIC (The Wolf Is Coming) con la proyección de comenzar a promover su imagen pública bien asesorada.

No obstante, su madre aseguraba que el miedo por esta exposición de su hija no es algo nuevo, ya que desde su primer día en este mundo ha sido carne de papel cuché: "El día que nació, en el hospital había 50 medios de comunicación". Eso sí, reconoce que siente algo de "vértigo" porque ahora puede salir su cara en los medios y que "va a estar expuesta por su edad y por las redes sociales", como todas las niñas de 18 años. "Lo que pasa es que ella tiene un nombre y unos apellidos que se fijan más", añadía.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría | Gtres

Daniella ya ha empezado la universidad

Ante la ausencia de Daniella en el evento de este miércoles, los medios preguntaron a Paula por ella y la protagonista de Velvet dijo que tenía que ir a la universidad: "Lo primero es lo primero".

Sobre cómo está llevando la carrera, Paula asegura que muy bien y que está realmente contenta: "Le gusta mucho lo que está haciendo y yo creo que eso es lo más importante, es lo que te alienta a seguir y a mejorar".

A la deriva está "triunfando mucho"

Paula también se mostró muy feliz con el éxito que está teniendo A la deriva, su serie disponible en Atresplayer: "Superbién, está triunfando mucho y está yendo maravillosamente bien y nada, cruzando los dedos para ver si hay una segunda temporada".