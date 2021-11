Paula Echevarría, encantada con su hija Daniella como niñera del pequeño Miguel

La actriz Paula Echevarría hace su primera aparición ante las cámaras tras tener a su pequeño Miguel, el pasado mes de abril, junto a su actual pareja Miguel Torres. La intérprete tomó la decisión de dedicar unos meses a su hijo Miguel, y apartarse durante un pequeño periodo de tiempo de su vida profesional. Ya han pasado siete meses y la actriz está preparada para volver. Se ha estrenado con la aparición en la entrega de Premios Woman Planet 2021.

La asturiana hizo su gran reaparición con una gran sonrisa y contando lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida. Presumió de la gran niñera que tiene en casa, su hija Daniella de 13 años, que está completamente volcada e ilusionada con el nuevo miembro de la familia.

De hecho, Paula contó esa misma noche: "Se ha quedado con su hermana y la estampa ha sido maravillosa. Daniella me dijo: 'Mamá, no te preocupes que yo lo cuido él'. Donde más feliz es, es en brazos de su hermana porque te digo que la mira de una forma que no me mira a mi a sí ni de lejos", afirmaba orgullosa en una entrevista a Europa Press.

Paula mencionó a su actual pareja con el que va a hacer ya 4 años de relación y comparte al pequeño Miguel: "Es padrazo, padrazo. A veces digo yo, ¿seguro que es el primero?", dice bromeando. Y añade: "al principio tuvo que darle algún que otro consejo, pero ahora ya no. Un niño cuando ya tiene siete meses ya va solo casi y ya te has acostumbrado y le has perdido el miedo".

La actriz de 'Velvet' habló sobre su vuelta la gran pantalla: "Hay proyectos que han llegado para este otoño y otros a partir de enero y, sinceramente, por muchas ganas que tenga de rodar, que las tengo, quiero disfrutar mucho de este momento, así que los de enero cobran más fuerza", comentaba en una entrevista a ¡HOLA! Fashion.

