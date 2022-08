Patricia Montero revoluciona las redes con un vídeo dando el pecho a sus hijas

Desde que Patricia Montero es mamá su vida ha dado un giro de 180 grados y así lo ha mostrado durante años en sus redes sociales. Y es que ser mamá es el gran papel de su vida.

La actriz siempre ha tratado de compartir esos momentos especiales madre e hija, pero, cada vez que subía una foto dando el pecho a algunas de sus pequeñas, recibía multitud de comentarios negativos.

Ahora, aprovechando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ha vuelto a hacer de las suyas y no ha compartido una foto amamantando a sus hijas, sino muchas.

La actriz se ha adelantado a las críticas y ha dejado un comentario para todos aquellos que van a criticar el vídeo: "Qué importante es ESCUCHAR sólo a aquellos profesionales que de verdad te ayuden y enseñen el mejor camino desde el respeto, la calma y paciencia".

El vídeo de Patricia Montero que arrasa en redes

Patricia Montero ha compartido un vídeo con unas 20 fotos de esos momentos especiales que tanto han criticado: "Hace un tiempo tuve que aguantar muchos insultos y faltas de respeto por el simple hecho de mostrar fotos alimentando a mis hijas".

Y ahora, ha compartido algunos de esos instantes que alguna vez ocuparon el 80% de la galería de su móvil. Momentos que, a día de hoy, todavía hacen que se le caiga la "lagrimilla" recordando "lo que sentí cada vez que se agarraban a mi pecho".

Cada foto es única y es que aparece de todas las formas posibles: haciendo deporte, en el parque, en la playa, en Carnaval e incluso haciendo el pino. Y es que ella misma lo ha dicho, "en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora".

Y, a pesar de que a veces fue duro, siempre estaban llenos de "amor absoluto y vida".

El vídeo ha recibido multitud de comentarios y casi todos son positivos. Sin embargo, hay algunas personas que han cuestionado que no se le dé la misma importancia a aquellas madres que no amamantan a sus hijos por motivos clínicos o decisión.

"Yo he tenido que aguantar mucho por no poder amamantar a mis hijos, lo más bonito que me han dicho es que, como no he dado de mamar, no soy madre", decía una seguidora que ha recibido bastante apoyo.

Lo que está claro es que la aportación de la actriz ha vuelto a abrir el debate.

