Camila, el gran apoyo de Carlos III a lo largo de su vida, tanto en lo bueno como en lo malo

Según la confirmación del palacio de Buckingham, el rey Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer, aunque no se han revelado más detalles sobre el tipo de tumor. A pesar de su enfermedad, el monarca británico continuará desempeñando sus funciones como jefe de Estado, aunque se retirará de sus compromisos públicos durante el tratamiento que ha comenzado este lunes.

A su lado en esta lucha estará su gran amor, Camila del Reino Unido, quien le ha brindado apoyo tanto en los momentos buenos como en los difíciles a lo largo de su extensa y complicada relación, marcada por innumerables desafíos.

Carlos III y Camila | Getty Images

Así se inició la historia de amor entre Carlos III y Camila

Camila Rosemary Shand -así era su nombre de soltera- y el joven príncipe Carlos, pertenecían al mismo círculo social y se conocieron a mediados de 1971. Existen varias versiones de la historia, hay quienes dicen que se cruzaron en una fiesta, y quienes indican que el "flechazo" sucedió en un partido de polo. Dejando de lado el escenario en el que ocurrió, todos los relatos coinciden en que Camila captó la atención de Carlos al hacer referencia a sus bisabuelos, Alice Keppel y el rey Eduardo VIII, quienes fueron amantes. Surgió entonces una fuerte conexión entre ellos y pronto comenzaron una relación.

Príncipe Carlos y Camila de jóvenes | GTRES

Carlos la adoraba por ser su gran apoyo. La única persona que reconocía sus fortalezas y le daba empoderamiento. Otras fuentes sugieren que, mientras Carlos se rendía ante Camila, ella solo buscaba una aventura en su círculo social para provocar celos a su entonces ex, Andrew Parker Bowles.

No obstante, la joven Camila no fue considerada una pretendiente adecuada para el heredero al trono. La reina Isabel II y otros miembros de la familia real deseaban que Carlos se casara con una mujer de la aristocracia, y además, anhelaba que fuera "angelical y virginal".

Camila se casó con Andrew Parker Bowles y Carlos con Diana

Según varias publicaciones que se han hecho sobre la familia real, se cree que hubo un complot para separar a la pareja, que llevaba 2 años construyendo una relación. Para empezar, en 1973, enviaron a Carlos al extranjero para realizar una misión real durante 8 meses. Durante este tiempo, la reina madre habría recomendado a los padres de Camila que la casaran con su antiguo novio, Andrew Parker Bowles. Ellos aceptaron y forzaron el compromiso, anunciándolo en el periódico sin que realmente hubiera ocurrido.

Boda de Camila con Andrew Parker Bowles | GTRES

A pesar de ello, a la vuelta de su misión, el príncipe y la recién casada continuaron coincidiendo en eventos públicos y, con el tiempo, se convirtieron en amantes. Estaban tan unidos que el hijo de Isabel II fue elegido padrino de Tom, el primogénito de los Parker-Bowles.

Camila y príncipe Carlos de jóvenes | GTRES

En los 80, Carlos empezó una relación con Diana Spencer, de 16 años, después de haber salido con su hermana mayor, Sarah. Diana sí fue bien recibida por la familia real tanto por su juventud como por su aspecto delicado.

Se casaron en 1981 en la Catedral de San Pablo y pronto se supo que Carlos no era feliz a su lado, ya que seguía enamorado de Camila. Ambos continuaron con su aventura fuera del matrimonio siempre que les fue posible.

Boda Lady Di y príncipe Carlos | GTRES

El "Camillagate" que destrozó a Lady Di

En 1993, se filtraron conversaciones íntimas entre Camila y Carlos, el conocido caso "Camillagate", polémica que destrozó a Diana. Tras este escándalo, en 1995, Camila solicitó el divorcio y al año siguiente, después de años separados, Carlos y Lady Di formalizaron también el cese de su matrimonio.

Este divorcio no fue bien recibido por los súbditos de la corona inglesa, quienes culparon a Camila de haber roto la feliz familia real. Diana era muy querida y siguió siendo la princesa del pueblo a pesar de su divorcio de Carlos.

Diana y Camila | Getty Images

Después de la tragedia, pudieron estar juntos definitivamente

Carlos y Camila, ya divorciados, continuaron viéndose en secreto. Sin embargo, ocurrió la gran tragedia: el accidente mortal de Lady Di. Este suceso hizo que Carlos tuviera que esperar más tiempo para casarse con su verdadero amor. Dos años después de la muerte de la madre de sus hijos, el heredero al trono se dejó fotografiar en público con Camila, quien aún no era su pareja oficial, en el Hotel Ritz de Londres.

Camila y príncipe Carlos | GTRES

No fue hasta 2003 que Camila se mudó con el príncipe Carlos, pero Isabel II no les dio permiso para casarse hasta 2005. En este punto, con la sociedad inglesa siendo algo menos retrógrada, la boda fue vista con mejores ojos y ya no generó el revuelo que hubiera causado años atrás.

Boda del príncipe Carlos y Camila | Getty Images

En este momento, Camila también fue bien recibida por la familia real y por los hijos de Carlos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. "Es una mujer maravillosa que ha hecho muy feliz a nuestro padre, que es lo más importante para nosotros", dijo el hermano pequeño en una entrevista.

Camila, aceptada por la familia real y por los ingleses

Camila recibió el título de duquesa de Cornualles y acompañó a Carlos en su agenda oficial, ganándose el cariño de los ingleses y también el de la reina. Tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, Carlos se convirtió en rey del Reino Unido y su esposa, en reina consorte, tal como deseaba la monarca británica más longeva.

Coronación Carlos III | GTRES

Al asumir este papel, Camila realizó otro gesto que fue bien recibido por la población inglesa: rechazó la prestación anual asignada por el Parlamento británico, valorada en 360.000 libras esterlinas. Esta decisión mostró su voluntad de no ser una carga económica para el pueblo y fortaleció su imagen positiva entre los ciudadanos británicos.

Carlos y Camila han demostrado su complicidad en público en más de una ocasión, dándose todas las muestras de afecto que tuvieron que ocultar tantos años. La pareja también ha hecho evidente que comparte el mismo sentido del humor, haciendo bromas ante la atenta mirada de sus súbditos.

Ataque de risa de Camila y Carlos III | Getty Images

Como hemos visto, su relación ha superado numerosos obstáculos y desafíos a lo largo de los años y ahora le toca persistir ante un nuevo obstáculo: el cáncer de Carlos III.