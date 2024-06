¿Quién es Charles Spencer? El hermano de Lady Di que se divorcia por tercera vez

El reciente divorcio de Charles Spencer, el IX Conde Spencer, de su tercera esposa, Karen Gordon, ha puesto nuevamente al hermano pequeño de Lady Di bajo el foco mediático. Según ha revelado en exclusiva Daily Mail, el aristócrata británico se encuentra "inmensamente triste" de separarse de la filántropa canadiense, con quien se casó en junio de 2011, un año después de haberse conocido en una cita a ciegas en un restaurante de Los Ángeles.

De acuerdo con el rotativo británico, la relación se habría visto demasiado afectada por el gran trauma que supuso para él elaborar sus memorias, publicadas el pasado mes de marzo en un libro titulado A Very Private School. En estas páginas, Spencer detalla el abuso físico y sexual que sufrió de niño, el cual marcó para siempre su vida y sus relaciones personales. Repasamos cronológicamente su historia.

Su madre les abandonó

Charles Spencer nació el 20 de mayo de 1964, cuando Diana, la futura princesa de Gales, estaba a pocos meses de cumplir 3 años. Esta corta diferencia de edad hizo que ambos estuvieran muy unidos de pequeños y que, a día de hoy, Charles honre su memoria.

Charles y Diana tenían otras dos hermanas mayores, las actuales Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes, y los cuatro completaban la familia formada por John Spencer y Frances Roche, que entonces eran Vizconde y Vizcondesa Althorp.

El primer trauma de los hermanos Spencer llegó a finales de la década de 1960, cuando su madre se fugó con el empresario australiano Peter Shand Kydd. Frances dejó todo atrás para mudarse con su nueva pareja y eso hizo que perdiera la custodia de sus hijos.

Como Charles era muy pequeño, Diana "siempre fue muy protectora con él", explicó el conde en la revista HELLO! Hasta el punto de que la pequeña no entraba en su clase, en la escuela Silfield, si no le decían que su hermano menor estaba bien.

Abuso físico y sexuale en el internado

En esa escuela, Charles duró poco tiempo. A los 8 años fue enviado al internado Maidwell Hall, en Northamptonshire, donde vivió momentos difíciles. En sus crudas memorias, relata haber sufrido todo tipo de abusos. Por ejemplo, el director y varios profesores golpeaban a los alumnos de forma brutal. Una experiencia dolorosa que recuerda es cuando le pisaron con una zapatilla de cricket, perforando su piel con las púas de metal.

Aunque fue aún más traumático que una joven asistente matrona, de unos 20 años, se aprovechara de él cuando tenía 11, exponiéndolo al sexo siendo demasiado joven y desestabilizando su desarrollo.

En los últimos 5 años, Charles Spencer ha revivido estas dolorosas experiencias para plasmarlas en sus memorias y sanar heridas pasadas. Sin embargo, el proceso fue tan impactante que tuvo que someterse a un tratamiento residencial por traumas a finales de 2023. Además, el tío materno del príncipe Guillermo y del príncipe Harry ha admitido que los eventos de su infancia han contribuido a fracasar en todas sus relaciones amorosas.

La muerte de Lady Di

Después de dejar atrás el tormento de Maidwell Hall, Spencer continuó sus estudios en Eton College y luego se especializó en historia moderna en la Universidad de Oxford. En 1992, a los 27 años, sucedió la muerte de su padre, heredando así su título de conde y la histórica residencia familiar en Northamptonshire, Althorp House. Trágicamente, apenas cinco años después, sería en esta misma propiedad donde enterraría a su hermana, Diana.

En 1997, la muerte de Lady Di impactó a toda Inglaterra, pero aún más a su hermano pequeño, Charles Spencer. La relación entre ellos no había sido fácil en los últimos años. En pleno escándalo mediático, Charles había negado a Diana refugiarse en su casa, una decisión que fracturó su vínculo. Ambos llegaron a afirmar que su relación se había roto. Un año antes del trágico accidente, Charles había culpado a la bulimia de su hermana de su mal carácter, añadiendo más tensión a su relación.

Sin embargo, la imagen de Charles Spencer en septiembre de 1997, capturada por las cámaras de televisión, fue la de un hombre destrozado por la pérdida de su hermana. A pesar de sus diferencias, la muerte de Diana lo convirtió en el mayor defensor de su memoria. Charles decidió abrir Althorp, la histórica residencia familiar, para acoger el féretro y enterrar a Lady Di. Esta decisión simbolizó no solo un homenaje a Diana, sino también un intento de redención personal.

El gran apoyo de Harry

Charles Spencer desfiló junto a sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Harry, tras el féretro de Diana. Pero fue su discurso en el funeral lo que resonó profundamente en la sociedad británica. Prometió cuidar de los hijos de Lady Di como ella habría deseado, una afirmación que muchos interpretaron como un desafío a la familia real británica.

En ese día sombrío, asumió un papel protector con sus sobrinos, a pesar de las tensiones con los Windsor. A día de hoy, Charles Spencer ha sido un gran apoyo para Harry, especialmente desde que este rompió con la familia real para proteger a su esposa, Meghan Markle.

El mes pasado, el hijo menor de Carlos III regresó a su país natal para el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Mientras el rey Carlos III y el príncipe William optaron por no asistir al servicio conmemorativo, su tío Charles sí lo hizo, y se abrazaron afectuosamente.

Charles Spencer y el príncipe Harry | Gtres

Sus mujeres

En su primer matrimonio, a la edad de 25 años, se unió a la modelo Victoria Lockwood después de un noviazgo de seis semanas. Su relación estuvo marcada por rumores de infidelidades y por los desafíos personales de Lockwood, que incluyeron la anorexia y la adicción a las drogas. Tuvieron cuatro hijos antes de divorciarse en 1997.

Charles Spencer y Victoria Lockwood | Gtres

En 2001, contrajo matrimonio con Caroline Freud, con quien tuvo dos hijos. A diferencia de su matrimonio anterior, este estuvo caracterizado por la discreción, sin grandes escándalos. La relación llegó a su fin cuatro meses después del nacimiento de su segunda hija en común.

Finalmente, en 2010, conoció a Karen Gordon, con quien se casó en 2011. Juntos tuvieron una hija en 2012, a quien nombraron en honor a Lady Di: Lady Charlotte Diana Spencer. Tras desvelarse su divorcio, Charles ha asegurado que "solo quiere dedicarse a todos sus hijos y nietos" y que le desea a Karen "toda la felicidad en el futuro".