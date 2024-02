Paloma Lago desvela el motivo de la sonada ausencia de Ana Obregón en la fiesta de compromiso de su hijo Javier

Hace unos días, Javier Obregón -sobrino de Ana Obregón e hijo de Paloma Lago- celebró su pedida junto a Eugenia Gil Muñoz, con quien pasará por el altar este año. Se trata de una fiesta para reunir a la familia de ambos antes del gran día, pero en esta ocasión la ausencia más sonada fue la de la bióloga. Y, aunque mucho se especuló sobre los motivos que le podrían haber llevado a perderse el evento, ahora se ha podido saber que ha sido por una cuestión de salud.

Paloma Lago y su hijo Javier en 2016 | Gtres

Ha sido Paloma la que ha confesado a los micrófonos de Gtres el motivo de su ausencia, dejando claro que no existe ningún tipo de problema entre ellas y que todo está como siempre: "Ana tenía lumbalgia, estaba malita por el tema de coger tanto a la niña. Tuvo que contratar a una salus para pasar estos días". Además, ha desvelado que la actriz está plenamente volcada en la pequeña Anita: "Si a una madre joven le puede agotar imagínate cuando eres madre y abuela".

Paloma Lago en la MBWF de Madrid | Gtres

Pero, aunque Ana se haya perdido la fiesta de pedida, a donde no faltará será a la boda, y Paloma tiene claro que tendrá un papel protagonista: "De Ana me espero sorpresas, porque ella es una persona con mucha energía, una energía muy bonita y seguro que alguna sorpresa nos dará. Incluso decir algo o algún discurso emotivo". Unas palabras en las que, probablemente, haga referencia a su hijo Aless que, como ha confesado Paloma, "siempre está presente".

Y, hablando de amor y de la boda de su hijo, Paloma ha confesado que no ha cerrado la puerta, sino que está "expectante" por ver qué le depara la vida: "Pienso que no me vale cualquier cosa. Me gustaría alguien que no estuviera vinculado a mi profesión para que me mostrara otros aspectos de la vida y vivir emociones distintas". ¿De una boda saldrá otra?