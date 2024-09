El padre de Ana Guerra habla de la futura boda de su hija y opina sobre su yerno, Víctor Elías

Los nervios y los sentimientos están a flor de piel. Y es que, queda poco más de un mes para uno de los días más bonitos para Ana Guerra y Víctor Elías: el día de su boda. Será el 31 de octubre cuando la pareja pase por el altar para sellar su amor para siempre. Pero aún hay cuestiones por resolver: ¿irá finalmente la reina Letizia?

Mientras siguen las especulaciones sobre la asistencia de la Reina al enlace, ha hablado el padre de Ana Guerra, Antonio Guerra, sobre este día tan especial y la cuenta atrás que ya ha empezado. "Se habla de que pueda asistir doña Letizia por familiaridad con Víctor Elías, pero yo, la verdad, que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Sería incapaz de pronunciarme, y menos en este sentido, porque no tengo ni la más remota idea", ha confesado para los micrófonos de Europa Press.

El padre de Ana Guerra sobre la boda de su hija con Víctor Elías | Europa Press

En el caso de que esto finalmente suceda, Antonio ha sido sincero, subrayando que está en su mano esa decisión y que, por supuesto, "será bienvenida como cualquier otro invitado".

Pero ¿cómo está viviendo estos meses previos a la boda? "Con la ilusión del que vive el matrimonio de una hija, pero que al final va a ser el de un hijo también, porque yo a Víctor lo quiero como un hijo, y se me casan dos hijos sin que tengan que haber consanguinidad ni mucho menos, pero se me casan dos hijos porque los quiero muchísimo a los dos y bueno pues lo vivimos con mucho corazón, mucho cariño y muchas ganas de que esto siga para adelante".

Ana Guerra en la presentación de su canción junto a Víctor Elías | Gtres

Y es que, solo tiene buenas palabras para su cuñado: "Es encantador. Si no, ya lo hubiera echado, no me hubiera cortado para nada". Eso sí, de momento no tiene prisa en convertirse en abuelo -ni ellos en papás-. Pues, como han dejado claro en varias ocasiones, el formar una familia juntos está entre sus planes, pero no a corto plazo.