Pablo Puyol y Beatriz Mur: su inesperada boda en Málaga

¡Pablo Puyol y Beatriz Mur ya son marido y mujer! La pareja, después de dos años de noviazgo, han pasado por el altar y se han dado el '¡sí, quiero!' en una romántica e inesperada boda.

Una noticia que se ha conocido en una exclusiva de la revista Semana. Y es que, los actores han celebrado este gran día en Málaga, ciudad donde surgió esta bonita historia de amor entre grabación y grabación.

Ha sido un enlace donde no ha faltado nadie y se han sentido más arropados que nunca. Los novios estuvieron rodeados de sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Una ceremonia en la que, como no podía ser de otra forma, no ha faltado la música en directo ni la danza.

Lo cierto es que, aunque todavía no se han desvelado muchos detalles del gran día, lo que sí tenemos claro es que fue una boda en la que no faltaron las sorpresas y en las que los invitados se quedaron sin palabras.

Lo que unió el teatro

Fue en 2020 cuando sus caminos se cruzaron en la conocida obra de teatro 'A Chorus line', en donde Pablo consiguió el papel que sustituía a Antonio Banderas. Fue entre ensayos, guiones y pruebas donde nació esta historia… y es que ahora podrían decir que es 'el musical de sus vidas'.

Desde entonces, no hemos conocido muchos detalles de la vida privada de la pareja. A ambos les gusta llevar su vida en la mayor intimidad posible, algo que ha hecho que sean veces contadas las que los hayamos visto posar juntos o compartir alguna instantánea en redes.

Una pareja de actores

Pablo es uno de los bailarines que nos conquistó a todos el corazón en su papel en 'Un Paso Adelante'. Una serie que, además de darle un empujón a la fama, cambió su vida para siempre. Y es que, desde entonces, al actor no hay nada que se le resista: desde el teatro, un programa de televisión, o hasta incluso se atreve y canta, actúa o baila.

Por su parte, su chica, aunque es menos conocida, también está dentro del mundo de la interpretación. Desde que tenía 13 años, Beatriz se decantó por el mundo del baile, y aunque hay otros ámbitos que tampoco se le resisten como la televisión, el cante o su faceta como actriz, siempre ha sido más de formar parte de los cuerpos de baile.

