Pablo Alborán rompe con su misterioso novio, un joven banquero con el que llevaba dos años de relación

Hace casi tres años desde que Pablo Alborán se abrió ante el mundo y contó que era homosexual, una revelación sorprendente por el hecho de que el cantante no suele hablar de temas relacionados con su vida privada.

En este vídeo, el artista se mostró más transparente que nunca y explicó que "necesitaba sentirse un poquito más feliz de lo que ya era", añadiendo que: "Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma, porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones". Una confesión que no hizo que cambiase la forma en la que llevaba su vida personal pues siguió manteniendo su vida privada alejada del foco mediático.

Según ha informado La Otra Crónica, el cantante vuelve a estar soltero, y es que a pesar de que él no había confirmado durante estos años que tuviese una relación sentimental, parece ser que el cantautor malagueño llevaba con pareja cerca de dos años, una relación que ha sido totalmente privada. El citado medio no revela la identidad del chico, pero sí ha explicado que se trataría de un joven banqueroque aparecería de forma discreta en algunas de las publicaciones que tiene el artista en su perfil de Instagram, pero en ninguna se podría observar la relación que existía entre ellos, ya que aparecían junto a más personas.

LOC ha explicado que Pablo y su ahora expareja llevaban juntos cerca de dos años y, a pesar de que se desconoce el motivo principal de la ruptura, han explicado que la pareja habría puesto punto y final a su relación hace unos dos meses y que no parece que vaya a darse una reconciliación entre ambos. Puede que ahora que el artista este pasando por una situación de desamor decida plasmar sus sentimientos en sus próximas composiciones, y nos permita conocer un poco más de esta relación que, según informan, habría tenido en los últimos años.