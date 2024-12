Óscar Casas, muy atento de Ana Mena que sorprende vestida de novia: el actor, fotografiado entre el público

El Wizink Center de Madrid se ha convertido este domingo en el escenario de una noche mágica y emotiva, protagonizada por Ana Mena. La artista malagueña ha despedido su gira Bellodrama Tour con un concierto único en el que, fiel a su estilo, no han faltado los guiños a las emociones y el amor.

Entre los más de 16.000 asistentes se encontraba alguien muy especial: Óscar Casas. El actor, cuya relación con Ana se ha confirmado recientemente ha acudido acompañado de su hermano mayor para apoyar a la cantante en este importante momento.

Óscar Casas en el concierto de Ana Mena | Gtres

Ana Mena ha aparecido en el escenario vestida de novia, deslumbrando con un diseño que combina un vestido blanco corto, botas altas, un velo transparente y unas mangas que recuerdan a una diva de cuento moderno. "No sabéis lo que ha sido preparar esto. Gracias por estar aquí en esta noche tan especial para mí", ha confesado emocionada mientras el público la ovacionaba.

Ana Mena vestida de novia en su concierto | Gtres

La química entre ellos ha sido más que evidente, especialmente desde que han trabajado juntos en el rodaje de la película Ídolo, donde todo indica que ha comenzado su romance.

Óscar Casas en el concierto de Ana Mena | Gtres

La noche ha sido un despliegue de luces, pirotecnia y un repertorio que ha hecho vibrar a todos los asistentes con temas como Me he pillao x ti, No soy como tú crees o Música ligera. Ana, con su talento y una puesta en escena impecable, ha consolidado su lugar como una de las grandes divas de la música española actual.

El concierto también ha contado con invitados sorpresa como Abraham Mateo, con quien ha interpretado Quiero decirte, y Belén Aguilera, junto a quien ha versionado Como en un drama italiano.

Pero, sin duda, el momento más especial de la noche ha sido ver cómo Ana cerraba su gira rodeada de amor, el de su público y el de Óscar Casas, quien desde las sombras del público parecía ser su mayor fan.