Orlando Bloom felicita el cumpleaños a Katy Perry con unas tiernas palabras después del incidente con su ojo

La cantante Katy Perry ha celebrado sus 38 años justo cuando se encuentra en el centro del ojo mediático (nunca mejor dicho), después del incidente que sufrió con su ojo derecho en medio de un concierto. En mitad de uno de sus shows en Las Vegas, sus fans vieron en directo como el párpado de Katy Perry se cerraba sin más, y como si ella no tuviera el control de su rostro.

En un primer momento, las redes sociales entraron en pánico, ya que se barajaban las posibilidades más catastróficas. Como, por ejemplo, que podría haber sufrido un ictus, un derrame o una parálisis facial. Pero, afortunadamente, la angustia se calmó cuando se supo que la cantante californiana había sufrido un blefaroespasmo. Esto es una contracción involuntaria del músculo que, habitualmente, sucede por estrés, por lo que no se considera un diagnóstico grave.

La teoría de que Katy Perry se encuentre en buen estado de salud se ha confirmado cuando ella misma ha bromeado sobre la situación que vivió en Las Vegas a través de su cuenta de Instagram.

Además, se ha visto a la cantante con cara de salud y feliz celebrando su cumpleaños junto a su pareja, Orlando Bloom, quién le ha dedicado un tierno mensaje.

Orlando Bloom felicita a Katy Perry por su cumpleaños

El famoso actor de Hollywood, que siempre será recordado como Légolas de 'El Señor de los Anillos', ha publicado recientemente una foto en su Instagram para felicitar a su pareja y la madre de su hija, Daisy Dove. En la instantánea aparecen los rostros de Orlando y Katy, mejilla con mejilla, y muy acaramelados. El actor ha acompañada la publicación con estas bonitas y cálidas palabras:

"Cada vez que damos una vuelta alrededor del sol y podemos celebrarte, me recuerda que en este viaje juntos y, sea cual sea el clima, siempre estoy sonriendo", ha escrito con amor Orlando Bloom.

Katy Perry también comparte la celebración de su cumpleaños

En la misma línea que su pareja, la cantante también ha publicado en su feed una imagen muy tierna en la que se aprecian las manos unidas de su familia: las de ella, Orlando y la de la pequeña Daisy Dove. En el pie de la foto Katy Perry ha escrito: "Cada vez que soplo una vela, siempre deseo por vosotros. 38 y agradecida".

El año pasado, la californiana compartió con sus fans el maravilloso viaje que hizo para celebrar su 37 cumpleaños. Entonces, visitó junto a Orlando Bloom y gente cercana Los Cabos, una zona con playas mexicanas emblemáticas situadas en Baja California Sur. Si una cosa está clara es que Katy Perry ama a su familia y nada le hace más feliz que pasar las ocasiones especiales junto a ellos.

¿Campanas de boda?

No obstante, la relación entre el actor y la cantante no está siendo un camino de rosas. Llevan comprometidos desde febrero de 2019, aunque todavía no se han decidido a pasar por el altar. Uno de los motivos por los que no han hecho efectivo su matrimonio son las complicaciones de la pandemia. Pero, por otro lado, también están las diferencias que han tenido últimamente Orlando y Katy, quienes han decidido acudir a terapia de pareja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Qué es el blefaroespasmo? La pérdida del control de los párpados que sufre Katy Perry