Nuria Fergó reacciona a la ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez de una forma discreta: "Que sea muy feliz"

Chenoa y Nuria Fergó están viviendo momentos muy diferentes a nivel personal. Mientras la malagueña está enamoradísima de Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa, y prepara emocionada su boda tras comprometerse en París hace un mes y medio, la cantante de Cuanto Tú Vas acaba de separarse de Miguel Sánchez Encinas.

Una sorprendente e inesperada ruptura -que podría ser temporal- y sobre la que se ha pronunciado su compañera con una distancia que ha llamado especialmente la atención, más teniendo en cuenta la maravillosa relación de la que siempre han presumido.

"No puedo opinar, te puedo hablar de mi vida, de mis cosas, pero de las cosas de los demás no te puedo hablar. No me puedo meter, no soy nadie, no tengo más nada que decir. Que sea muy feliz, a todos se lo deseo, a todo el mundo, que cada uno sea feliz y busque las herramientas para serlo es lo máximo de esta vida, nos queda mucho, si Dios quiere, por vivir por lo cual tenemos que estar bien", ha afirmado.

Una reacción en la que ni siquiera ha mencionado a Chenoa aunque, como ha aclarado, se debe tan solo al respeto que tiene por su compañera: "Entiendo que me preguntes pero yo no te puedo decir nada, no puedo opinar de lo que no sea mi vida. Respeto total por ella", ha zanjado.

Estas declaraciones las ha hecho para los micrófonos de Europa Press en la presentación del libro de Adriana Abenia, donde ha hecho balance del gran momento que está viviendo, a pesar de que no siempre fue así: "En la vida hay cosas bonitas y menos bonitas y hay que salir de todo y para adelante. Yo he tenido que buscar ayuda para salir adelante, ser fuerte y gracias a eso ser la persona que soy ahora".

Y en su caso, con una felicidad que creía que era cosa de las películas románticas, porque no puede estar más enamorada de Juan Pablo. Será en 2024 -seguramente coincidiendo con su segundo aniversario de relación- cuando la pareja se dé el sí quiero, aunque como ha revelado ella misma, todavía no tiene ni fecha: "No tengo prisa ninguna. Ahora mismo estamos súper centrados en nuestro trabajo, que nos está yendo súper bien, está cumpliendo su sueño y yo el mío. La prioridad es mi trabajo ahora mismo. Lo otro es para hacer una fiesta yo ya estoy como si estuviera casada, estoy conviviendo".

Y si no tiene fecha, mucho menos lista de invitados, por lo que no puede desvelar a qué triunfitos veremos en su boda: "Ni yo lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que va a ser muy personal y creo que esa palabra mete todo. Quiero que sea súper íntimo y bonito y quiero que sea totalmente diferente, que no tenga nada que ver a la primera boda que tuve, nada".